Pardubice - Hokejisté Vítkovic vyhráli v prvním zápase nové sezony extraligy na ledě Pardubic 2:1. Dynamo se dostalo už po 23 vteřinách do vedení, ale Ostravané ještě v první třetině srovnali a po brance obránce Jana Výtiska ve 37. minutě definitivně otočili stav zápasu na svou stranu.

Pardubice přivítaly na utkání vzácného hosta, trojnásobného vítěze Stanley Cupu a dvojnásobného olympijského vítěze Igora Larionova, který se také zhostil slavnostního buly. Legenda sovětského hokeje si vysloužila potlesk vestoje.

Diváci se sotva usadili a už slavili první gól. Rolinek se chvíli po buly vydal dopředu a po střele Marosze zařídil ve 23 vteřině první gól zápasu. Vítkovičtí hokejisté byli zaskočení, ale postupně si začali vytvářet a šance v osmé minutě po Trončinského chybě za brankou srovnal Mahbod. Hosté si v první třetině zahráli dvě přesilovky a v další dobré šanci pálil Roman do břevna.

Na začátku druhé části sebral Vítkovicím skoro jistý gól Sýkora, když se vrátil k vlastní opuštěné brance a před dojíždějícími hráči odpálil kotouč. Hosté mohli i nadále těžit z přesilovek, jenže ani takřka dvouminutovou výhodu v pěti proti třem nevyužili. Dvakrát pálil nepřesně Lev a neujal se ani pokus Hrbase.

Dynamo si dvě početní výhody zahrálo až kolem poloviny zápasu a o moc úspěšnější nebylo, i když měl Bartošák práci zejména s akcí Marosze. Gól tak nakonec padl po nenápadné akci ve 37. minutě, kdy si Vítkovičtí několikrát vyměnili puk, až Jan Výtisk vystřelil od mantinelu a viditelně překvapil Kacetla.

Pardubice mohly srovnat při přesilovce, ale Bartošák vychytal jak dělovku Sýkory, tak o chvíli později dorážku Bubely. Po delší době pak Kacetla prověřil zblízka Tybor. Jinak útočilo hlavně Dynamo, avšak ke gólovkám ho pozorná obrana Vítkovic dlouho nepouštěla. Více než dvě minuty před koncem třetí třetiny sáhly Pardubice ke hře bez brankáře, ale jejich snaha k vyrovnávacímu gólu nevedla.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Zejména na nových hráčích se projevila nervozita z prvního zápasu, ale start utkání jsme zvládli skvěle, mužstvo bylo nahoře. Takovou zvláštní brankou Vítkovice vyrovnaly a mužstvo se toho trošku zaleklo. Výsledkem byl gól na 1:2. Po ubráněném oslabení tří proti pěti jsem věřil, že proměníme alespoň jednu vlastní přesilovku a půjdeme do vedení, ale nepovedlo se a museli jsme dotahovat. Stáhli jsme pak hru na tři pětky, ale ve finální fázi jsme byli málo důrazní a jeden gól je málo. Kluci odevzdali maximum, ale na tři body to nestačilo."

Jakub Petr (Vítkovice): "Věděli jsme, že Pardubice budou aktivní, připravovali jsme se na to, ale plán se nám zhroutil už při prvním střídání. Mužstvo se z toho otřepalo a snažilo se o celoplošný hokej. Po dvě třetiny jsme byli aktivnější, hráli jsme často v soupeřově obranném pásmu a vynucovali si fauly. Chybou bylo, že jsme nevyužili takřka dvouminutovou přesilovku pět na tři. Po gólu na 2:1 byly Pardubice lepší, a tak jsme ve třetí třetině vsadili hodně na defenzívu. Pak už to bylo spíše o sebeobětování a vyhrávání osobních soubojů, to vše samozřejmě za podpory výborného Bartošáka. Jsem spokojený se třemi body, ale na nějaké hodnocení je brzy."

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Rolinek (Marosz) - 8. Mahbod, 37. Výtisk (D. Květoň, Dej). Rozhodčí: M. Petružálek, Pešina - J. Frodl, J. Ondráček. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 7586.

Pardubice: Kacetl - Čáslava, Trončinský, Budík, Hrabal, Wishart, Miromanov - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Bubela, S. Treille - Mandát, Poulíček, Perret - M. Kratochvil, Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Šidlík, De la Rose, Výtisk, Trška - Tybor, O. Roman, Szturc - Schleiss, Lev, Olesz - D. Květoň, Mahbod, Dej - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.