Vítkovice otočily zápas s Libercem, ten poprvé v sezoně nebodoval

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v duelu 13. kola extraligy Liberec 6:3. Hosté v Ostravě sice vstřelili vedoucí gól, ale domácí zápas během pěti minut na rozhraní první a druhé třetiny úplně obrátili čtyřmi góly. Dvakrát skóroval Robert Bukarts. Bílí Tygři v závěrečném utkání první čtvrtiny dlouhodobé části vůbec poprvé v sezoně nebodovali. Vítkovice je v řádném čase dokázaly zdolat po dvou letech.

Minimálně úvod takový průběh nesignalizoval. Z úvodního oťukávání vzešel vedoucí gól libereckého Balinskise, který pohotově vypálil po buly a Stezkovi proklouzl puk za záda. Lotyšský bek potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče Severočechů.

Pak vzbudila pozornost kolize rozhodčího Hradila s jedním z hráčů, po které sudí odstoupil se zraněním a ve druhém dějství ho musel nahradit Šudoma.

Mezitím však Vítkovice stihly obrátit skóre. Hned první přesilovku využily zásluhou Kalusovy teče a 22 sekund před koncem první dvacetiminutovky vystihl libereckou rozehrávku Bukarts a ze sóla pokořil Krále.

Start do druhé části byl ze strany Vítkovic zdrcující. Po Kalusově ráně puk propadl za brankáře Krále a Dej si snadnou dorážkou připsal ve svém 800. extraligovém startu i gól.

Už v další minutě zaúřadoval před brankou Bukarts a počtvrté doklepl puk do liberecké síťky. Když za 20 sekund po Muellerově příhře skóroval i Raskob, byli hosté na kolenou. Tři obdržené branky během 116 sekund jim vzaly naději na bodový zisk.

Další trefu mohl po dvou gólových asistencích přidat Mueller, orazítkoval však jen tyč.

Hosté dokázali vyhrát alespoň poslední část zápasu. Jelínek po chytré přihrávce Rychlovského zblízka snížil, domácí však kontrovali Kriegerovou tečí. Poslední slovo si vzal Ordoš a v přesilové hře upravil na konečných 3:6. Liberec tak až ve třináctém kole odešel z ledu bez bodového zisku.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Nezačali jsme nějak skvěle, prohrávali jsme. Ale mužstvo v sobě našlo sílu a otočilo to. Rozhodlo se ve druhé třetině, kdy nám tam rychle napadaly góly. Hráče jsme nabádali, abychom s pokorou odehráli třetí třetinu. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli."

Patrik Augusta (Liberec): "Nezačali jsme utkání špatně, dali jsme šťastný gól po buly. Pak jsme dostali gól v oslabení a špatný gól před koncem třetiny. Vítkovice se nadechly. Nevím, zda to bylo to, co nás ovlivnilo, ale v začátku druhé třetiny jsme z toho nepochopitelně vystoupili na dvě minuty. Ve chvíli, kdy byl stav 5:1, bylo po utkání."

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 15. M. Kalus (Mikuš, Mueller), 20. Roberts Bukarts, 23. Dej (M. Kalus, Lindberg), 24. Roberts Bukarts (Gewiese, L. Kovář), 25. Raskob (Mueller, Krieger), 55. Krieger (Lakatoš, Mikuš) - 5. Balinskis (Filippi), 44. P. Jelínek (Rychlovský, Balinskis), 58. Ordoš (Filippi, Rosandič). Rozhodčí: Hradil (od 21. Šudoma), Šindel - Hlavatý, Synek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 6239.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - M. Kalus, Lindberg, Dej - Krejsa, Marosz, Lednický. Trenér: Holaň.

Liberec: D. Král - Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandič - Faško-Rudáš, A. Najman, Birner - Frolík, Filippi, Ordoš - Rychlovský, P. Jelínek, Flynn - Čederle, J. Šír, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.