Vítkovice otočily duel v Pardubicích a bodovaly podvanácté za sebou

Ostrava - Hokejisté Vítkovic vyhráli duel 35. extraligového kola na ledě třetích Pardubic 3:2 po samostatných nájezdech. Ostravané bodovali podvanácté za sebou, přestože prohráli první třetinu 0:2. V dramatické koncovce nakonec překlopili zápas na svou stranu i díky tomu, že proměnili tři ze čtyř nájezdů. Vítězný gól dal útočník Rostislav Marosz.

Východočeši si dvougólový náskok vytvořili již v první části. Domácí vedli od osmé minuty, kdy rychlý brejk vyřešil Kousal, jemuž Mikuš vrátil přihrávku a útočník Dynama otevřel skóre. O chvíli později střílel Blümel, ale vítkovický gólman Stezka byl připraven.

Na druhé straně zase Krenželok nepřekonal brankáře Kloučka, jenž v minulých dnech podepsal v Pardubicích novou víceletou smlouvu. V 15. minutě zvýšil náskok Dynama Poulíček, kterého přihrávkou od mantinelu našel Košťálek. Hosté mohli korigovat po střele Fridricha, jenže Klouček nakonec puk udržel před brankovou čárou.

Vítkovičtí toužili s nepříznivým stavem něco udělat a bylo to vidět. Jedno z pardubických zaváhání mohl potrestat Fridrich, jenž se nacpal před Kloučka, ale ještě neskóroval. Až ve 28. minutě se to povedlo kapitánu Polákovi, když po předchozí střele Bukartse dokázal dopravit puk do pardubické branky.

Tlak a nepříjemný závar si pak vytvořil druhý pardubický útok. Říčka hledal Ciencialu, který ještě vracel na Poulíčka před branku, ale stav se neměnil. Na opačné straně to zblízka zkoušeli Lakatoš s Hruškou, jenže vyrovnání nepřipravili. Hosté pak hráli první početní výhodu zápasu, v níž ujeli Pardubičtí, ale střelu Blümela vyrazil gólman Stezka.

Ve třetí třetině nejprve nevyužily oba týmy přesilovku. Během té vítkovické se prokličkoval před Kloučka Flick, ale pardubický brankář puk vytěsnil mimo. V 50. minutě nejprve domácí nedokázali zakončit v jedné z akcí a z protiútoku trestal tým z Ostravy, když do branky dotlačil puk obránce Plášil. V další šanci hostů mířil Hruška vedle, Vítkovičtí pak nevyužili další přesilovku. Během ní naopak získal puk pardubický Anděl, ale zakončení před Stezkou mu ztížili protihráči. Za stavu 2:2 se šlo do prodloužení.

Největší příležitosti v něm měli Hecl a Robertson, vítkovický gólman Stezka v obou případech puk vyrazil. Za hosty to zkoušel sám Lakatoš, na druhé straně ještě střílel Blümel. Rozhodly však až samostatné nájezdy. V nich uspěl za Pardubice jen Paulovič, v dresu Vítkovic naopak nájezd proměnili Lakatoš, Marosz a Flick.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Výsledkově byla první třetina dobrá, ale herně se mi nelíbila. Útočníci podali velice průměrný výkon. Nebyli ochotní jít před bránu, uhrát souboj jeden na jednoho a někde se protizvratem zbavit soupeře. A udělat přečíslení, do toho se nám nechtělo. Přehrávali jsme situace, místo střel jsme volili nesmyslné přihrávky. Ve druhém utkání za sebou jsme ztratili vedení 2:0, to se nám nesmí stávat. Musíme s tím něco udělat, protože takhle se hrát nedá. U inkasovaných gólů tam byl nedůraz v předbrankovém prostoru. Máme tam tři hráče, soupeř jednoho a dostaneme gól. Bylo to podobné jako předtím v Brně, je to o nedůrazu a nedisciplinovanosti."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Takový zápas se mi hodnotí dobře. Získali jsme dva body, i když ze začátku to tak nevypadalo. V první třetině jsme měli zbytečný respekt ze soupeře, nestíhali jsme v soubojích, byli jsme pomalí. Pardubice byly jasně lepší a získaly komfortní vedení 2:0. Musím kluky pochválit, že nesložili zbraně a jeli nadoraz až do konce. Museli jsme měnit sestavu, protože se nám zranili hráči ráno na rozbruslení i během zápasu. Srdcem to hráči dotáhli až do prodloužení. V něm jsme zvolili jinou taktiku než v předchozích zápasech, dali jsme tam dva obránce a jednoho útočníka. Je to možná náhoda, ale tak jsme se rozhodli a věřili si na nájezdy. Jsme spokojení, hráčům děkuji za odvedenou práci, i když to bylo někdy se štěstím. To k hokeji patří."

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. R. Kousal (J. Mikuš), 15. Poulíček (Košťálek, Říčka) - 28. R. Polák (Roberts Bukarts), 50. Plášil (Lakatoš, J. Hruška), rozhodující sam. nájezd Marosz. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Klouček - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Robertson, J. Kolář, J. Zdráhal - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, Poulíček, Říčka - Blümel, Paulovič, Hecl - O. Rohlík, O. Roman, Anděl. Trenér: R. Král.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Plášil, L. Kovář, P. Koch, Gewiese - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Roberts Bukarts, Lindberg, Dej - M. Kalus, Flick, Marosz - Fridrich, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.