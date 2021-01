Vítkovice otočily duel s Plzní, zářil čtyřbodový Lakatoš

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zdolali ve 35. kole extraligy Plzeň 4:3. Západočeši v Ostravě třikrát vedli, domácí však za stavu 2:3 skóre otočili dvěma góly v přesilovkách. Vítěznou branku zaznamenal dvougólový střelec večera Dominik Lakatoš, který u zbylých dvou branek navíc asistoval. Dvakrát se trefili rovněž domácí Jan Hruška i hostující Jakub Pour.

Domácím před utkáním z rodinných důvodů vypadl ze sestavy kapitán Polák a Plzeň do zápasu vstoupila lépe. Úvodní aktivitu Indiánů zužitkoval v šesté minutě Kodýtek, který se z kruhu ukázkovým volejem opřel do Malátovy přihrávky z rohu hřiště.

Vítkovice se do hry dostávaly pomaleji. Ale v 10. minutě se individuálně prosadil Lakatoš, který se uvolnil na pravé straně a blafákem oklamal i gólmana Pavláta. Připsal si už svůj 15. gól v sezoně.

Západočeši si v prvním dějství počínali aktivněji, ale na druhý gól čekali až do začátku druhé třetiny. K vedení jim napomohla Kochova chyba v rozehrávce, kterou vzornou kombinací s Gulašem potrestal Pour.

Podobně však hosté nabídli gól i domácím: v 31. minutě zachytili domácí puk v útočném pásmu a vyraženou ránu Lakatoše doklepl Hruška. Skóre pak mohl přetočit Kovář, ale Pavláta z velké šance nepřekonal.

Západočeši tak šli potřetí v duelu do vedení. Pour ve 34. minutě zpoza brány vychytrale poslal puk na záda gólmana Dolejše, od nějž se kotouč odrazil za brankovou čáru.

V poslední sekundě druhé části ale Vítkovice opět dotáhly, když se jim během hry pět na čtyři povedlo v závěrečných vteřinách přejít z vlastního pásma až před plzeňskou bránu a rychlou souhru zakončil příklepem Hruška. Jeho zásah ale musel schválit videorozhodčí.

Domácí na startu třetí třetiny přečkali několik nepříjemných situací u vlastní branky, aby ve 49. minutě Lakatoš propálil z další přesilovky nekompromisní bombou Pavláta a zaznamenal už svůj čtvrtý bod v utkání.

Následně mohl náskok Vítkovic navýšit Krenželok, Pavlát se však přetlačit nenechal. Vítkovice to mrzet nemuselo, jelikož soupeř závěrečnou power play umocněnou vyloučením Gewieseho už nevyužil.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Pro nás je to velice cenné vítězství. Nebylo to jednoduché utkání. Až do stavu 3:3 jsme dotahovali, až jsme pak zápas otočili. Rozhodly speciální týmy. Dali jsme dva góly z přesilovek a naopak v oslabení jsme neinkasovali. Mužstvo chválím, že si pro vítězství došlo poctivým výkonem."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Pro nás je to trošku kruté, protože jsme neodehráli špatný zápas. V tom složení to bylo herně v pořádku, ale soupeři nabízíme góly strašně lacino. Nebyli jsme horší a je pro nás bolestivé, že odjíždíme bez jediného bodu. Porazila nás jedna vítkovická řada."

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Lakatoš (J. Hruška, Gewiese), 31. J. Hruška (Lakatoš, Svačina), 40. J. Hruška (L. Krenželok, Lakatoš), 49. Lakatoš (Pyrochta, Svačina) - 6. Kodýtek (Malát, Jiříček), 24. Pour (Gulaš, Kodýtek), 34. Pour (Rob). Rozhodčí: Pražák, Pilný - Axman, Rožánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. Bez diváků.

Vítkovice: Dolejš - Gewiese, Pyrochta, Galvinš, L. Doudera, L. Kovář, R. Černý, Koch - Schleiss, Dej, L. Krenželok - Lakatoš, J. Hruška, Svačina - Mallet, J. Mikyska, M. Kalus - Dočekal, Werbik, Fridrich. Trenér: Holaň.

Plzeň: Pavlát - Stříteský, V. Lang, Jiříček, Vráblík, L. Kaňák, Budík - Gulaš, F. Suchý, M. Lang - Eberle, Kodýtek, Malát - Pour, Stach, Rob - Slanina, F. Přikryl. Trenér: Čihák.