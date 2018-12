Ostrava - Hokejisté Vítkovic oslavili výročí 90 let založení klubu vítězstvím 4:2 v dnešním utkání 28. kola extraligy proti Spartě. Domácí hrající v historických retro dresech byli celé utkání gólově popředu a rozdílovou branku zaznamenal Jan Schleiss, který si připsal i jednu asistenci. Vítkovice přehrály Spartu i potřetí v sezoně a proti pražskému klubu zabodovaly pojedenácté v řadě.

Oslavný charakter utkání vzal za své bleskurychle: Už po 26 sekundách byl za faul kolenem u mantinelu vykázán domácí Výtisk na pět minut a do konce zápasu a ve sparťanské přesilovce přiletěly na Bartošáka první jedovaté střely.

Hosté byli v první třetině nebezpečnější a přímočařejší. Bartošák Vítkovice ale držel a v 11. minutě zneškodnil při náporu Vránovy formace příležitosti Buchteleho a následně v početní výhodě i Jarůškův pokus zblízka.

Ke konci první části přišla v přesilové hře i nejsvětlejší chvilka Vítkovic: Tybor chytře vypálil švihem, ale hosty od gólu ochránila tyčka.

Zato do druhé části lépe vstoupily Vítkovice a brzy z toho bylo i vedení. Dej ve 24. minutě tečoval Černého ránu od modré čáry přesně k tyči. Domácí neměli dost a i v dalších minutách soupeři zatápěli, ale další velkou šanci Květoň před nepokrytou bránou neproměnil. Po nevyužité přesilovce skóroval až ve 29. minutě Mrázek, který příklepem překonal Machovského, byť Pražané reklamovali Oleszův faul v brankovišti.

Třetí gól pak měl na hokejce Tybor, jehož sólo a bekhendový pokus ale Machovský zlikvidoval, a těsně před přestávkou oživil naděje Sparty šťastným gólem po teči domácího obránce Blain.

Domácí si však nedrásali nervy a odpovědí byl hned v nástupu třetí gól, který dal po brejku švihem Schleiss. Sparta se zásluhou přesné trefy Buchteleho v 53. minutě znovu na chvíli přiblížila na gól, ale její snahu rychle odrazil brankou na 4:2 Stránský. Necelé dvě minuty před koncem navíc hosté šli po faulu Pecha do čtyř a domácí si výhru v nervózním závěru ohlídali.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Byl to vyrovnaný zápas, pro nás s tou třešničkou na dortu v podobě vítězství. Ani dnes nechci moc hodnotit hokej. Příprava té dnešní akce zabrala spoustu času a obrovsky smekám před celým týmem. Jak se k tomu postavili starší hráči i ta střední generace, pro mladé to byla velká zkušenost. Moc jsme si dnes přáli uspět hlavně pro Frantu Černíka a všechny legendy, které na zápas přišly a pak seděly za našimi zády na tribuně. Takhle jsme si to všichni přáli a jsme rádi, že se nám to povedlo."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Viděli jsme výborný hokej, určitě nadstandardní extraligový zápas. Soupeř byl důraznější v zakončování v předbrankovém prostoru při prvním a druhém gólu. Na střely i šance to bylo plus minus stejně, bylo to vyrovnané, ale soupeř byl zkrátka důraznější a se svými šancemi naložil lépe."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 24. Dej (T. Černý, Olesz), 29. J. Mrázek (Dej, Olesz), 43. Schleiss, 56. Š. Stránský (Schleiss) - 39. Blain, 53. P. Vrána (T. Pavelka). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5, navíc Výtisk (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 8939.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Gregorc, Šidlík, Baranka, J. Mrázek, T. Černý - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Pytlík, Kucsera - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Trenéři: Petr a Trnka.

Sparta: Machovský - T. Pavelka, De la Rose, Blain, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, Delisle - M. Beran, Klimek, Smejkal - A. Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Pšenička, Pech, Kumstát - Forman, Sill, Jarůšek. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.