Ostrava - Hokejisté Vítkovic pro sebe získali i druhý zápas předkola play off proti Spartě. Zásluhou dvou branek Davida Květoně dnes na domácím ledě otočili stav z 0:1 na 2:1. Ostravané vedou 2:0 na zápasy a už ve čtvrtek mohou rozhodnout na ledě Sparty o postupu do čtvrtfinále. Pražané si v play off připsali již dvanáctou porážku v řadě.

Druhý zápas už po pondělním oťukávání odstartoval pořádně zostra. Sparta, která v sestavě nahradila Berana Formanem, se od prvních minut tlačila do domácího brankoviště a souboje s Bartošákem už po sedmi minutách vyústily v první bitku, do které se zapojil i vítkovický gólman. Byla z toho přesilovka pro hosty, šanci ale nepřinesla.

Hosté nadále doráželi na domácí oporu, úměrně tomu houstla atmosféra na ledě. Forman ve 13. minutě dokonce propasíroval kotouč za čáru, kvůli jeho postavení v brankovišti ale gól neplatil.

Největší šanci si vypracovali domácí. Lev ujel v oslabení Pavelkovi, ale Machovský jeho sólo chytil.

Důraz před brankou se hostům vyplatil až v nástupu do druhé třetiny. Rousek hbitě zareagoval na vyraženou střelu Klimka a zblízka nekompromisně uklidil puk za Bartošáka.

Rychlý hokej pak nabízel možnosti na obě strany. Tybor ani Lev své akce nedotáhli do zdárného konce, ale v 34. minutě je zastoupil Květoň, který se protáhl po pravé straně a zblízka zasunul puk za záda Machovského.

Za stavu 1:1 zase byla několikrát blízko gólu Sparta. Bartošák eliminoval příležitost Bukartse a deset minut před koncem ustál hned několik složitých dorážek ve sparťanské přesilovce.

Spásu do domácích řad pak přinesl znovu Květoň, který v 50. minutě po hostující přesilovce znovu z předbrankového prostoru překonal Machovského. Při následující přesilovce mohl domácím vedení pojistit Schleiss a Tybor, ale i sparťanský gólman se překonával a zlikvidoval těžké rány.

Hosté už nedokázalo odpovědět. V závěru sice odvolali brankáře, ale Vítkovice si druhou výhru v sérii nenechaly vzít.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Utkání mělo opět velice vyrovnaný průběh. Sparta určitě více než polovinu zápasu tahala za delší konec. Jsme rád, že se naše mužstvo vyrovnalo s tím záměrem Sparty chodit důrazněji do našeho brankoviště.. Sparta zjednodušila hru, z toho pramenila optická převaha. Na to jsme ale v průběhu utkání zareagovali a to byl okamžik, kdy se nám podařilo vyrovnat. Je příjemné vést 2:0, ale bylo to šest naprosto vyrovnaných třetin a bude to ještě strašně těžké."

Uwe Krupp (Sparta): "Stejné skóre jako včera, i když jsme podle mě zahráli lépe než včera. Nebudu tentokrát dělat žádné velké hodnocení. Líbilo se mi, jak jsme dnes utkání odehráli. Série se teď stěhuje do Prahy."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 34. D. Květoň (O. Roman, J. Mrázek), 50. D. Květoň (O. Roman) - 23. Rousek (Klimek, T. Pavelka). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 7563.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, J. Mrázek, Výtisk, D. Krenželok, Šidlík - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Guman, Poletín, Szturc - Schleiss, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček - Černoch, Sill, Smejkal - Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek - Forman, Pech, Jarůšek - Rousek, K. Klíma, Kudrna. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.