Vítkovice nečekaně vyhrály v Brně a ukončily Kometě domácí sérii

Brno - Hokejisté Vítkovic zvítězili ve 44. kole extraligy překvapivě na ledě brněnské Komety 5:2 a získali tak důležité body v boji o udržení. Ostravané tak vyhráli pátý ze šesti posledních duelů a v tabulce poskočili na 11. místo před Kladno. Naopak Kometa po jedenácti duelech, kdy doma vždy bodovala, vyšla po matném výkonu naprázdno, stále ale zůstává v tabulce na šesté pozici.

Kometa začala tradičně náporem, vytvořila si několik střeleckých příležitostí, ale bez gólového efektu. Nepomohla jí k tomu ani první přesilovka, v níž naopak inkasovala. Schleiss ujel brněnské obraně a střelou pod horní tyčku nedal Vejmelkovi šanci. Uteklo jen 41 vteřin, když na červené čáře ztratil puk Zaťovič a Romanovo lehké nahození překvapivě skončilo v brněnské brance, v níž Vejmelku okamžitě nahradil Čiliak.

Na dohánění manka dostala Kometa ještě v první třetině možnost dalších tří přesilovek, ale využila jen jednu, když Vincourovu střelu dorážel kapitán Zaťovič. V náporu pokračovali domácí i po první přestávce. Šance Plekance ještě zůstala nevyužita, ale ve 26. minutě mazácky nachytal Svobodu zezadu Horký.

Kometa sice měla stále více ze hry a puk na svých hokejkách, ale musela si hlídat i zadní vrátka. Z brejku se dostal do šance Veselý, Čiliak jej sice vychytal, jenže na přesnou Werbikovu střelu po obléhání brněnské branky byl krátký.

Ve třetí třetině muselo Brno šlapat do dobře pracující vítkovické obrany, což se mu příliš nedařilo. Hosté dobrým bruslením eliminovali brněnskou kombinaci a také podnikali rychlé protiútoky. Při jednom z nich si puk šikovně vyměnili Jan Hruška s Šišovským a Hruška, který přišel do Vítkovic v lednu právě z Brna, překonal Čiliaka.

Kometě dnešní zápas nesedl, o čemž svědčí i fakt, že její závěrečný nápor neměl patřičné grády a vyzněl bez efektu. Naopak důležité body pro hosty potvrdil do prázdné branky Lakatoš.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Nám se zápas nehodnotí dobře, měli jsme hodně špatný úvod, ze tří střel jsme dostali dva góly, z toho jeden v naší přesilovce. Museli jsme něco udělat, proto se střídali brankáři. Dostali jsme se do zápasu kontaktní brankou, podle našich představ byl úvod druhé třetiny, kdy jsme dostali soupeře pod tlak, vyrovnali jsme. Zápas se lámal, ale klíčový byl třetí gól v naší síti v polovině zápasu. Ve třetí třetině jsme si chtěli vynutit tlak, ale bohužel to nevyšlo. Nám se zápas vůbec nepovedl."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "My jsme přijeli s taktikou zabezpečené obrany a vytváření brejkových situací. To se nám ze začátku podařilo, dali jsme dva góly, ale přišla série zbytečných vyloučení, domácí dali kontaktní branku, ve druhé třetině dokonce vyrovnali. My jsme zase dokázali kontrovat odskočeným gólem. V poslední třetině jsme hráli velmi dobrý hokej, byli jsme ve velmi dobrém pohybu, takticky jsme sehráli dobrou třetinu a vybojovali jsme velmi důležité tři body. Nedíváme se na to, že jsme v tabulce přeskočili Kladno, ani nešilháme po předkole play off. Díváme se vždy jen na nejbližší duel."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Zaťovič (Vincour, O. Němec), 26. L. Horký - 5. Schleiss (L. Kovář), 6. O. Roman, 32. Werbik (R. Černý, Dočekal), 45. J. Hruška (Šišovský), 59. Lakatoš. Rozhodčí: Hodek, Jeřábek - Frodl, Rožánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7102.

Sestavy:

Brno: Vejmelka (6. Čiliak) - O. Němec, Mlčák, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Baranka - Mueller, Š. Stránský, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Kusko - Vincour, Rákos, Kucsera - L. Horký, Střondala, Plášek. Trenér: Zábranský.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Štencel, Dudas, Rosandič, R. Černý, Výtisk, L. Kovář - T. Kubalík, Werbik, Dočekal - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - Schleiss, J. Hruška, Šišovský - Mallet, R. Veselý, Dej. Trenér: Trličík.