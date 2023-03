Vítkovice mají první šanci zajistit si semifinále, Brno chce sedmý zápas

Utkání čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno, 25. března 2023, Ostrava. Zleva Petr Gewiese z Vítkovic a Martin Zaťovič z Brna.

Praha - Hokejisté Vítkovic mají v pondělí první šanci zajistit si postup do semifinále play off extraligy. Ostravští hráči nastoupí v Brně s vedením 3:2 na zápasy a cílem využít hned první mečbol. Kometa však věří, že si i s podporou fanoušků dokáže vynutit rozhodující sedmé utkání a dramatickou sérii prodlouží.

"Věřím, že se nám podaří sérii ještě vrátit do Ostravy," řekl trenér Brna Patrik Martinec po sobotní těsné porážce 0:1. "Doma hrajeme výborně a věřím, že fanoušci opět vyprodají halu, budou našim šestým hráčem, a když budeme hrát jako v sobotu 40 minut, tak jsem přesvědčený, že vyhrajeme," podotkl jedenapadesátiletý Martinec.

Kometa v play off včetně předkola doma vyhrála tři ze čtyř utkání, neuspěla pouze v prvním souboji s Vítkovicemi. Brňané by ale k úspěchu potřebovali zlepšit hru v početní výhodě. Zatímco proti Mladé Boleslavi vstřelili v přesilovkách pět branek, proti Vítkovicím zatím využili jen jednu výhodu.

"Věřím, že se nám podaří něco vymyslet a změnit. Naposledy nám jeden gól chyběl a přesilovky jsme hráli špatně. Věřím, že to změníme, a když nějakou přesilovku budeme mít, tak ji zahrajeme lépe a dáme gól," řekl Martinec, který stále nemůže počítat s potrestaným obráncem Rhettem Hollandem a zraněným útočníkem Eduardem Šalém.

S vynucenou absencí se musejí vypořádat i Vítkovice, za které nesmí z rozhodnutí disciplinární komise nastoupil obránce Lukáš Kovář. I tak ale Ostravané věří, že v pondělí čtvrtfinálovou sérii ukončí a poprvé od roku 2011 postoupí do semifinále. Od té doby ve čtvrtfinále šestkrát neuspěli.

"Pojedeme do Brna s tím, že to tam budeme chtít ukončit a vyhrát. Série ale nekončí, čeká nás nejdůležitější krok. Budeme se soustředit na sebe, aby každý udělal maximum. Pokud možno více než sto procent," řekl brankář Aleš Stezka, který v posledním utkání udržel čisté konto a s průměrem 1,20 inkasovaného gólu na zápas kraluje této statistice brankářů v play off.

"Bude to obrovsky těžký zápas, stejně jako všechny předcházející. Podíváme se na video, nachystáme se a připravíme co nejlépe. Tak, aby se sedmý zápas pokud možno už nemusel hrát," řekl útočník Petr Fridrich.