Vítkovice i počtvrté v sezoně zdolaly Mladou Boleslav

Ostrava - Hokejisté Vítkovic potvrdili v dohrávce 7. kola extraligy výbornou aktuální formu i vítězstvím 3:2 proti Mladé Boleslavi. Podepsala se po něj znovu ve střelecké pohodě hrající elitní řada Ostravanů, která zařídila všechny tři branky, když tu rozhodující vstřelil ve 42. minutě Vladimír Svačina. Oslavil tak svůj jubilejní 700. zápas v domácí nejvyšší spoutěži. Domácí zdolali Mladou Boleslav i počtvrté v sezoně a jsou znovu blíže umístění v první osmičce.

Ostravané do zápasu nastoupili bez kouče Miloše Holaně, který měl pozitivní test na covid-19, ale ještě více improvizovat museli hosté, kteří díry po několika marodech museli zacelit i nasazením obránce Bernada do útoku.

Vítkovice po posledních vítězstvích znovu zahájily aktivně. Ale v úvodní rychlé přesilovce se neprosadily, a poté, co vzápětí musely naopak ubránit dvě přesilové hry soupeře, byly blízko vedoucí trefě, kterou však Kovářovi zastavila tyčka mladoboleslavské branky.

Ostravany znovu nastartovala jejich elitní formace, která poslední zápasy hraje v excelentní formě. Po kombinaci v přesilovce se z nepovedené Svačinovy rány stala asistence, kterou do hostující brány dopravil ve 28. minutě zblízka Krenželok.

I následující vítkovická přesila přinesla gól, tentokrát však na druhé straně. Chybnou vítkovickou rozehrávku zachytil Cienciala a sólo od modré čáry zakončil úspěšným blafákem.

Rychlou odpověď však zosnovala znovu první vítkovická řada a brejk s vyraženou Hruškovou ránu v 36. minutě dokončil dorážkou Pyrochta.

Domácí v úvodu třetí části přestáli další oslabení, jenomže sotva se vrátili do pěti, doklepl puk za Svobodu Bičevskis.

Reakce však snad ani nemohla být rychlejší. Už po 27 sekundách opět strhla vedení na vítkovickou stranu jejich vedoucí řada zásluhou Svačiny, který si vyměnil kotouč s Kochem a překonal Růžičku potřetí.

Vítkovice mohly přidat i uklidňující čtvrtou trefu, Schleiss ani Stach však puk do branky nedostali. Hosté tak v závěru mohli sáhnout k power play, ale domácí jejich závěrečný tlak přečkali.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Philipp (Vítkovice): "Jsme šťastní, že jsme vyhráli, protože to byl těžký zápas s výborným soupeřem. Do kabiny patří velká pochvala za to, jak jsme to zvládli. Na střídačce nám samozřejmě Miloš Holaň chybí, ale doufám, že jsme mu udělali radost vítězstvím. Byli jsme s ním v telefonickém kontaktu vždy mezi třetinami, kdy nám řekl své postřehy, které jsme pak předali hráčům v kabině."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme dobrý pohyb. Řekl bych, že první třetina byla herně vyrovnaná. Problém byl v tom, že vždy poté, co jsme srovnali skóre, jsme si vzápětí nechali dát hloupé góly. A ty vždycky srazí tým psychicky dolů. Hráčům rozhodně nemůžeme vyčíst, že by se nesnažili. Vyhrál ten chytřejší."

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. L. Krenželok (J. Hruška, Svačina), 36. Pyrochta (J. Hruška), 42. Svačina (Koch) - 33. Cienciala, 42. Bičevskis (Claireaux). Rozhodčí: Horák, Mrkva - Lederer, Rampír. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, R. Černý, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Irgl, J. Mikyska, Svačina - Dej, Flick, Mallet - Schleiss, Stach, Fridrich. Trenér: Philipp.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pláněk, Dlapa, Šidlík, D. Moravec, Fillman, Allen - J. Stránský, Bičevskis, Bernad - D. Šťastný, O. Najman, P. Kousal - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - Kotala, G. Szturc, Flynn. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.