Vítkovice doma skolily i Brno a dotáhly se na vedoucí Pardubice

Ostrava - Hokejisté Vítkovic ve 25. kole extraligy porazili Brno 4:1, a to i díky jedné trefě Petera Muellera, který barvy Komety čtyři roky hájil. Americký forvard už ale jen pečetil vítězství Ostravanů v power play, rozdílový gól vstřelil ve 12. minutě Petr Fridrich. Vítkovičtí doma vyhráli jedenáctý z dvanácti zápasů v řádné hrací době, v extralize zabodovali potřinácté v řadě a dotáhli se na vedoucí Pardubice, které měly dnes volno.

Domácí začali jako z partesu a už po 135 sekundách zápasu jim zajistil vedení Krenželok. Hosté mu dali dost času, aby si před bránou zpracoval přihrávku Bernovského od zadního mantinelu a kličkou překonal Čiliaka. Pro zkušeného forvarda, který dlouho pauzíroval kvůli zranění, to byla první trefa sezony.

Kometa ale také - a velmi rychle - oplatila gólem. Její první větší šanci o 71 sekund později zakončil Koblížek, který přečíslení tři na dva z osy hřiště vyřešil přesnou střelou k tyči. Vítkovice si ale vzaly vedení zase rychle zpět, když po Lakatošově přihrávce na brankoviště zblízka doklepl puk do sítě Fridrich.

Druhá část proběhla zcela ve vítkovické režii. Domácí snadno pocházeli brněnskou defenzívou a měli několik šancí, ale Fridrichova rána v přesilovce skončila na tyči, Kriegera vychytal Čiliak a sólo neproměnil Marosz. A tak se prosadil teprve Bukarts, který v 38. minutě mazácky z trestného střílení ošálil gólmana a bekhendem si připsal už svou čtrnáctou branku v sezoně, čímž se probojoval do čela vítkovických střelců.

Domácí se ani za stavu 3:1 nestáhli a aktivním stylem hry nepustili soupeře do tlaku. Hosté se tak teprve půl minuty před koncem dostali k power play, kterého ale velmi rychle využil Mueller a svým bývalým spoluhráčům dal do prázdné branky poslední ránu z milosti. Kometa tak už šest utkání čeká na plný bodový zisk, z toho pětkrát prohrála.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Poslední tři zápasy jsme vyhráli vyloženě se štěstím, ale dnes myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Od začátku jsme do utkání šli s tím, že budeme aktivní. Šli jsme i rychle do vedení, ale pak nás zmrazil ten gól v dalším střídání na 1:1. Důležité bylo, že jsme se znovu brzy dostali do vedení. Co bych chtěl ocenit, že hráči skvěle reagovali na změnu rytmu hry, co se týče defenzivy a ofenzivy. Ve druhé třetině jsme byli na šance jasně lepší a ve třetí jsme odvedli perfektní taktický výkon."

Martin Pešout (Brno): "My jsme udělali dvě zbytečné chyby na začátku. Tím jsme pustili domácí do jejich hry a pak jsme to měli hrozně těžké. Ve druhé třetině jsme to chtěli strhnout za každou cenu na naši stranu a domácí toho využívali, měli šance, naštěstí nás Čiliak podržel. Ve třetí třetině jsme se ještě vzepjali, ale domácí si to pohlídali a zaslouženě vyhráli."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. L. Krenželok (Bernovský, Marosz), 12. Fridrich (Lakatoš, Grman), 38. Roberts Bukarts z trest. střílení, 60. Mueller (Roberts Bukarts) - 4. Strömberg (Koblížek). Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7169.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Raskob, Koch, Grman, Mikuš, Gewiese, Stehlík - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lednický, Dej, Kalus - Bernovský, Marosz, L. Krenželok. Trenér: Holaň.

Brno: Čiliak - Kučeřík, Ščotka, Ďaloga, Hrbas, Holland, Gulaši, Mlčák - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, Zaťovič - Kollár, A. Zbořil, Šalé - Dufek, Süss, Kratochvíl. Trenér: Pešout.