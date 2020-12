Vítkovice daly Litvínovu šest gólů a pod Holaněm poprvé zvítězily

Ostrava - Hokejisté Vítkovic utnuli v utkání 27. kola šňůru sedmi porážek vysokým vítězstvím 6:2 nad Litvínovem. Domácí si pomohli třemi góly v přesilovkách, branku a dvě asistence zaznamenal Alexandre Mallet. První výhru tak ve funkci mohl oslavit staronový vítkovický trenér Miloš Holaň, který s týmem předešlá dvě utkání prohrál. Severočeši padli po třech vítězstvích za sebou.

Domácí, kteří do defenzívy povolali ze Šumperka Petra Gewieseho, se mohli uklidnit vcelku rychlým gólem. Už po necelých pěti minutách se blýskla pohlednou akcí třetí řada a Dočekalovi stačilo proti Malletově pobídce jen správně přiložit hůl k ledu, aby puk umístil do prázdné branky. Vítkovičtí zůstali při chuti, ale po nevyužité přesilovce je na chvíli omráčil Irving trefou na 1:1.

Ostravané si vedení vzali zpátky v začínající 16. minutě. Kalus nedlouho poté, co při hře pět na pět pálil do tyče, podruhé - podobně jako Dočekal - lehce zblízka poslal do branky Mikyskovu přihrávku a v přesilovce vstřelil svůj druhý gól v třetím utkání po příchodu do Ostravy.

Ve druhé části domácí podnikli frontální útok na tři body. Dej hned po 78 sekundách přelstil Godlu bekhendem, přesto Pospíšil ještě rychle odpověděl a za 42 vteřin znovu snížil na 2:3.

Silnou disciplínou domácích však dneska byly přesilovky. Nejlepší vítkovický kanonýr Lakatoš podtrhl svou pozvánku do národního týmu zásahem do odkryté branky při hře pět na čtyři. V 34. minutě pak Mallet obral na modré čáře litvínovského beka a v přečíslení poslal další přihrávku jako na zlatém podnosu tentokrát na Werbika, jenž znovu pohodlně zavěsil.

Svoboda pak ostravské barvy podržel při sólu Hübla a naopak ještě v závěru druhé části využil třetí vítkovickou přesilovku Mallet, který se po dvou finálních asistencích sám trefil příklepem.

Vítkovičtí v závěru kontrolovali výsledek a utkání bez většího vzruchu další změnu skóre nepřineslo. Nepovedlo se to ani Heltovi, který dvě minuty před koncem prohospodařil i trestné střílení.

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Dočekal (Mallet, Werbik), 16. M. Kalus (J. Mikyska), 22. Dej (Marosz, Kubeš), 26. Lakatoš (Marosz), 34. Werbik (Mallet), 39. Mallet (J. Mikyska, M. Kalus) - 11. Irving (V. Hübl, Pospíšil), 22. Pospíšil (Válek, Ščotka). Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Rampír, Špringl. Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. Bez diváků.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - P. Trška, L. Kovář, Kubeš, Štencel, R. Černý, Koch, Gewiese - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - M. Kalus, Marosz, Dej - Mallet, Werbik, Dočekal - Fridrich, J. Mikyska, Lednický. Trenér: Holaň.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel, od 41. Štich - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Jícha, Gerhát, Válek - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.