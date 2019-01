Praha - Hokejisté Vítkovic budou ve středeční předehrávce 44. kola extraligy proti Olomouci usilovat o osmou domácí výhru za sebou. Pokud na ni dosáhnou, odčiní tak poslední porážku z Hradce Králové. Hanáci už delší dobu klopýtají a po pouhých dvou úspěšných vystoupeních z posledních dvanácti balancují na hraně první desítky.

Vítkovice jsou společně se Spartou nejlepším extraligovým týmem podle formy z posledních pěti kol a hlavně doma září - sedmkrát po sobě naplno zabodovaly. Proti trápícím se Hanákům se tak od nich očekává další výhra.

"Ve středu nás čeká Olomouc, v pátek Liberec a v neděli jedeme do Litvínova. Je to hodně náročný trojzápas, ve kterém nás čekají těžcí a nebezpeční soupeři," řekl vítkovický kouč Jakub Petr.

"Musíte se maximálně pečlivě připravit na každého soupeře, protože každý má svou kvalitu a je nepříjemný. To bez diskusí platí o Olomouci. Víme, že naposledy jsme nad nimi sice vyhráli, ale víme, po jakém průběhu, a také víme, jak jsme dopadli při našem letošním prvním vzájemném zápase," dodal Petr.

Kohouti naopak ze sedmi lednových zápasů jen dvakrát zvítězili. Po výhře v Mladé Boleslavi dostali v neděli ledovou sprchu na ledě posledních Pardubic, kde podlehli vysoko 2:6. Proto mají na jedenáctý Litvínov už jen minimální jednobodový náskok a jejich dlouhodobě stabilní pozice ve středu tabulky je v ohrožení.

"Chce to uvědomit si, že jde do tuhého. Ty body se nebudou sbírat lehce a my do toho musíme dát všechno a nečekat, že se něco odehraje samo," řekl olomoucký útočník Jan Knotek.

Statistické údaje před středeční předehrávkou 44. kola extraligy: HC Vítkovice Ridera (4.) - HC Olomouc (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 4:1, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 38 zápasů/36 bodů (11 branek + 25 asistencí) - Zbyněk Irgl 29/22 (14+8). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,10 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,74 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,37 a 93,40 - Branislav Konrád 2,23, 91,83 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,11 a 89,22. Zajímavosti: - Vítkovice vyhrály čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Ostravané po sérii čtyř vítězství podlehli v neděli v Hradci Králové 1:3 a prohráli teprve podruhé z uplynulých devíti duelů. - Vítkovice doma vyhrály sedmkrát za sebou a neztratily při této šňůře ani bod. Naposledy na vlastním ledě neuspěly 9. prosince, kdy podlehly Litvínovu 0:3. - Olomouc prohrála pět z posledních šesti zápasů a získala v nich jen čtyři body. - Útočník Marek Laš z Olomouce oslaví ve čtvrtek 32. narozeniny.