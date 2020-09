Vítkovice by po karanténě měly začít trénovat v neděli

Ostrava - Hokejisté Vítkovic, kteří jsou v karanténě, by se měli v neděli vrátit k tréninku. Hráči i trenéři a někteří další členové realizačního týmu jsou v domácí izolaci od minulé středy poté, co bylo sedmnáct hráčů a dva trenéři pozitivně testovaní na covid-19.

"V minulosti by se to asi překouslo, ale v dnešní době se to prostě řeší jinak. Jestliže máte sedm hráčů s příznaky onemocnění, bylo na místě probrat celou situaci s vedením a poslat tým z preventivních důvodů na testy," uvedl trenér Mojmír Trličík na klubovém webu. Kompletní tým absolvoval testy poté, co několik hráčů mělo příznaky nákazy koronavirem. "Nebylo to u všech stejné, ale základem byla teplota, zimnice, bolest kloubů, celková velká únava," řekl Trličík.

Vítkovičtí jsou v desetidenní karanténě, která se počítá ode dne testování. "Po deseti dnech jsou pozitivně testovaní bráni jako vyléčení a pokud nebudou mít pokračující příznaky, mohou se vrátit do běžného života i tréninkového procesu. Negativně testované čekají ještě koncem tohoto týdne kontrolní testy, pokud ty vyjdou opět negativně, také tito se vracejí do procesu," popsal šestapadesátiletý kouč, co jeho tým čeká.

Karanténa skončí v sobotu, o den později se extraligový tým chystá opět trénovat. "Samozřejmě otázkou je, kolik nás bude. Zda někdo z negativních nepřibude na listinu pozitivních, nebo jestli u někoho budou přetrvávat příznaky nemoci," uvedl Trličík. Podle informací od klubového lékaře u hráčů příznaky nemoci již ustupují. "U většiny šlo o tří až čtyřdenní záležitost, nyní už se všichni cítí lépe. Naštěstí u nikoho se nevyskytl opravdu vážný průběh, nebo zhoršení stavu. Takže počítám s tím, že se v co největším možném počtu sejdeme v neděli na ledě," řekl.

Nová extraligová sezona začala minulý týden v pátek. Vítkovice by do ní měly vstoupit po pěti dnech tréninku příští týden v pátek 2. října na ledě Českých Budějovic. Odloženo bylo pět jejich zápasů. "Věříme, že budeme v co nejlepší formě a v co největším počtu, ale nerad bych předbíhal. Uvidíme v neděli při prvním tréninku," uvedl Trličík s tím, že hráči dostali s ohledem na možnosti individuální plány přípravy od kondičního trenéra Igora Horyla.

V karanténě je i Kometa Brno, která by se do soutěže měla zapojit poprvé také v pátek 2. října.