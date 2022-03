Vítkovice budou ve čtvrtfinále proti Třinci bojovat o návrat na led soupeře

Praha - Ve středu a ve čtvrtek budou pokračovat dalšími zápasy série s nejlepšími dvěma týmy základní části hokejové extraligy, které mají zatím odlišný průběh. Zatímco obhájce titulu Třinec vyhrál doma oba úvodní souboje série a bude na ledě Vítkovic usilovat o dovršení postupu, vítěz základní části Hradec Králové se představí v Mladé Boleslavi za stavu 1:1 v sérii a potřebuje získat zpět na svou stranu výhodu domácího prostředí, o níž v neděli přišel.

Ostravané sice favorizovaného rivala v ocelářském derby i bez kapitána Romana Poláka během obou duelů pod Javorovým trápili, ale kýženou výhru v hale soupeře neuzmuli. V základní části však porazili Třinec dvakrát. A stalo se tak rovněž po porážkách v úvodních dvou vzájemných soubojích sezony.

Důležitou roli může sehrát dvoudenní odpočinek. Do neděle totiž Vítkovičtí odehráli porci sedmi utkání v deseti dnech a vedle toho bojovali i s virózou. "To relativní volno nám strašně pomohlo. Hráči si jednak odpočinuli, nemocní hráči měli čas na doléčení. Pondělí byl den hodně individuální, volnější, určený k regeneraci a doléčení a především k nabrání psychických sil," přiblížil trenér Miloš Holaň.

Dnes už se pak všichni hráči, kteří budou ve středu v sestavě, sešli na společném tréninku. "Zapracovali jsme na detailech hry, které chceme v domácích zápasech vylepšit, a jsme natěšení to doma urvat i s pomocí fanoušků. Ne se zbláznit, ale hrát poctivý hokej, který nám může přinést dobrý výsledek," řekl Holaň.

"Třinec je velice kvalitní soupeř, ale jak jde vidět, dá se s nimi hrát. Holt dvakrát teď vyhráli doma a věřím, že můžeme i my vyhrát dvakrát doma," podotkl brankář Aleš Stezka. Hlavní rezervy vidí v útočné fázi. "Za dva zápasy jsme dali jeden gól. Abychom vyhráli, tak těch gólů musíme dát víc. Věřím, že se nám to povede. Zaměříme se na to," dodal Stezka.

Třinečtí vykročili za obhajobou výhrami 3:0 a 2:1. Stezku překonali shodně v každém utkání dvakrát, poprvé však vždy až po půl hodině hry z početní výhody. Druhý bod v sérii zajistil týmu Petr Vrána v čase 53:26 krátce po vyrovnání soupeře.

"Vítkovice jsou natěšené po výhře v předkole, není to pro nás jednoduché. Je to boj. Hrají dobře a ani jsme nečekali, že budou hrát jinak. Ale v důležitých momentech jsme dali góly a věřím, že to tak bude pokračovat," prohlásil trenér Václav Varaďa.

Třinec vyřadil Vítkovice v play off ve všech čtyřech sériích, naposledy ve čtvrtfinále 2019. I tehdy začínal doma podobnými vítězstvími 3:2 a 3:0 a následně vyhrál i oba zápasy v Ostravě.

"Za mě je to daleko urputnější, než bylo předtím," srovnával útočník Vladimír Svačina. "A vůbec bych neřekl, že mají Vítky za sebou předkolo. Zatím je to opravdu boj a nevěřím, že to v Ostravě bude jiné. Myslím, že se lidi mají na co těšit. Nic si nedarujeme a je to čtvrtfinále, jak má být," dodal Svačina.

Stejně tak jako Vítkovice hrála sedmkrát během deseti dnů i Mladá Boleslav. V neděli však Středočeši prokázali, že jsou výborně připravení, když otočili stav z 0:2 na konečných 3:2 a před duely ve své aréně vyrovnali sérii. "Každý rád hraje v domácím prostředí. Myslím si, že to pro nás bude lepší, ale pořád to bude stejně vyrovnaný hokej. Uvidíme, každý se teď podívá na video a nějak se na to připraví," řekl útočník Pavel Kousal.

Hradec Králové ztratil v neděli nejen pevný led po nohama, ale navrch kvůli zranění i klíčové postavy: brankáře Filipa Novotného a obránce Jeremieho Blaina. "Soupeř nás nijak nepřekvapil. Boleslav má stejného trenéra už nějakou dobu, takže plus mínus víme, co hrají. Nemyslím, že by jeden druhého nějak zaskočil a něco zásadního se mělo ve hře změnit," podotkl útočník Petr Koukal.

"Každý asi čekal to, jak vše zatím probíhá. Je jen škoda, že jsme prohospodařili vedení 2:0 ve druhém utkání. Do Boleslavi jedeme odehrát dobré zápasy a alespoň jeden vyhrát. Je to o každém gólu a o každém souboji. Čekám, že to bude dlouhá a vyrovnaná série," řekl Koukal.