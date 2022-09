Vítkovice budou v extralize hájit vedení, Olomouc neporazitelnost

Praha - Hokejisté Vítkovic budou v úterním 5. kole Tipsport extraligy hájit vedení v soutěži na ledě pražské Sparty. Jediným neporaženým týmem je Olomouc, která se doma utká s Pardubicemi. O první bodový zisk bude usilovat Plzeň, o premiérové vítězství Litvínov a nečekaně také mistrovský Třinec.

Šlágrem kola bude souboj Sparty s Vítkovicemi. Pražané vyhráli dva ze čtyř zápasů, oba doma v O2 areně. "Nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že opět vyhrajeme," řekl útočník Sparty David Kaše, který se na předešlé výhře nad Plzní podílel gólem.

Vítkovice ve všech čtyřech utkáních bodovaly a v neděli uspěly i na ledě Třince. "Bude to těžké. Sparta je strašně kvalitní soupeř, má zkušené hráče, reprezentanty, bude mít výhodu domácího prostředí. Jedeme tam ale s odhodláním. Myslím, že zápasy, co jsme zatím uhráli a vyhráli, by nás měly zdravě nakopnout. Bez poctivé práce to ale nepůjde," uvedl kouč Ostravanů Miloš Holaň.

Olomouc je druhá, o vedení v tabulce ale přišla i proto, že v neděli byl souboj Hanáků v Karlových Varech odložen kvůli poruše rolby a poškozené ledové ploše. Teď se doma utkají s Pardubicemi, které jsou páté a ve všech odehraných zápasech bodovaly.

"Letos nás nečeká nic lehkého. Každý tým posilnil, všichni teď ještě mají plno sil, takže se musíme vždy stoprocentně připravit. Teď nás čekají v podstatě zápasy obden. V úterý máme šanci napravit ztrátu z neděle," řekl obránce Dynama Peter Čerešňák po víkendové domácí bodové ztrátě s Mladou Boleslaví.

Vylepšit osmé místo v tabulce se bude snažit Hradec Králové, který přivítá třetí České Budějovice. Východočeši obhajují vítězství v základní části a zatím za tři body vyhráli jen v Karlových Varech. "Je to vyrovnané, je to vidět i na ostatních výsledcích, musíme se zkrátka bít o každý bod," uvedl útočník Lukáš Cingel. Výhodou Motoru by mohla být větší odpočatost, duel nedělního 4. kola s Litvínovem si totiž Jihočeši předehráli již před týdnem.

Stejně jako České Budějovice měla v neděli volno i Verva, která v pátek proti Liberci získala první bod. O premiérové vítězství bude Litvínov usilovat proti Kladnu, kterému se naopak start do sezony vydařil. Rytíři zatím získali osm bodů a jsou šestí.

"V téhle chvíli je důležité uhrávat body všude. Samozřejmě je výhoda, že nemusíme sedět v autobusech. Věřím, že tým na to má, a je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku. Nástup byl rychlý, hráli jsme čtyři zápasy za osm dní," řekl kapitán Severočechů Petr Straka po prohře na nájezdy s Tygry.

O premiérové vítězství bude hrát i Třinec na ledě brněnské Komety, kde v minulé sezoně dvakrát bodoval. Tři z posledních čtyř zápasů obou týmů se nerozhodly v základní hrací době.

"Věřím, že už to tentokrát zvládneme a získáme body. Myslím si, že přijde hodně lidí a bude tam stejně skvělá atmosféra, jako byla na našich domácích zápasech. Můžeme nastoupit s čistou hlavou, trochu kazit soupeři hru a počkat si na chyby, což se nám v minulé sezoně dařilo," uvedl útočník Marko Daňo.

Stále na nule je Plzeň, která přivítá v západočeském derby Karlovy Vary. Oba týmy se utkaly i v přípravě a Energie vyhrála 7:4. V minulé sezoně navíc karlovarští vyhráli tři ze čtyř vzájemných zápasů.

"V neděli na Spartě jsme odehráli nejlepší zápas a náš výkon měl stoupající tendenci. Přesně o to nám jde, chceme se zlepšovat každý den a tvrdě makat. Musíme doufat, že nám tam časem napadá více gólů a takzvané hokejové štěstíčko se přikloní na naši stranu. S tím přijdou i body do tabulky," řekl obránce Petr Zámorský.

Regionální soupeři se utkají i v Mladé Boleslavi, kam přijede Liberec. Bílí Tygři zatím bodovali ve všech čtyřech odehraných zápasech, ani jednou ale nedokázali vyhrát v základní hrací době. Vyrovnané byly i všechny souboje těchto týmů v minulé sezoně, vždy skončily rozdílem branky, dvakrát se prodlužovalo.

"Od začátku sezony jsme zatím vedli jen dvakrát, což je málo. Na druhou stranu jsme první tři utkání překlopili ve svůj prospěch, což nám určitě psychicky pomohlo. Ale už je čas začít se dostávat do vedení a dělat tři body," řekl liberecký kapitán Michal Bulíř.

Úterý 27. září - 5. kolo:

17:00 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec (ČT sport),

17:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno, BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary,

18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Motor České Budějovice, HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice,

18:30 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera.

Tabulka:

1. Vítkovice 4 3 0 1 0 14:10 10 2. Olomouc 3 3 0 0 0 8:2 9 3. České Budějovice 4 3 0 0 1 15:10 9 4. Mladá Boleslav 4 2 1 0 1 13:7 8 5. Pardubice 4 1 2 1 0 15:11 8 6. Kladno 4 2 0 2 0 12:11 8 7. Liberec 4 0 3 1 0 11:9 7 8. Hradec Králové 4 1 1 1 1 8:8 6 9. Sparta Praha 4 2 0 0 2 8:10 6 10. Brno 4 1 1 0 2 12:12 5 11. Karlovy Vary 3 1 0 0 2 5:10 3 12. Třinec 4 0 0 1 3 7:13 1 13. Litvínov 4 0 0 1 3 7:15 1 14. Plzeň 4 0 0 0 4 6:13 0