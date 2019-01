Utkání 38. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Bílí Tygři Liberec, 25. ledna 2019 v Ostravě. Zleva Jakub Lev z Vítkovic a brankář Liberce Roman Will.

Utkání 38. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Bílí Tygři Liberec, 25. ledna 2019 v Ostravě. Zleva Jakub Lev z Vítkovic a brankář Liberce Roman Will. ČTK/Sznapka Petr

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zvítězili v duelu 38. kola extraligy nad Libercem 2:1 po samostatných nájezdech a svému soupeři na druhém místě tabulky se přiblížili na rozdíl jediného bodu. O deváté domácí výhře Ostravanů v řadě rozhodl v osmé sérii nájezdů Ondřej Roman. Bílí Tygři i přes prohru stáhli ztrátu na vedoucí Třince na dva body.

Zápas začal s neplánovaným třicetiminutovým zpožděním kvůli poruše rolby a ve svižně hraném úvodu jako první udeřili domácí. Hostům v šesté minutě po nevyužité přesilovce ujela patrně nejnebezpečnější dvojka současných Vítkovic, Will vyrazil ránu Stránského jen před Zdráhalovu hůl, která pak puk zblízka zametla do sítě.

Liberec však stále výrazněji dával najevo svou kvalitu a druhá desetiminutovka úvodní části probíhala v jeho režii. Hosté se z tlaku dostali několikrát do šancí, ale Bartošák byl ve vítkovické brance jako skála a pokusy Lence či Filippiho ho nepřekvapily.

Vzhled utkání se příliš neměnil ani ve druhé části. Severočeši se snažili tvořit hru, častěji pobývali v útočném pásmu a soupeř vyčkával na brejkové situace. Vyloženou příležitost k vyrovnání promarnil v 36. minutě Filippi, jehož sólový nájezd zlikvidoval Bartošák. Následně se otevřel prostor pro únik i domácímu Zdráhalovi, který však tváří v tvář Willovi také selhal.

Intenzita liberecké aktivity vzrůstala konstantně s blížícím se koncem. Severočeši trávili ve vítkovickém pásmu celá střídání, Bartošák kryl ránu Kvapila a odolával až do třetí přesilovky hostů. Ve 48. minutě hosté vyšachovali rychlými přihrávkami domácí čtveřici a Kvapil zavěsil do prázdné branky.

Pak se po dlouhé době při hře pět na čtyři usadily v pásmu i Vítkovice, ale Tybor Willa v gólové šanci nepřekonal.

Prodloužení mohl rozseknout znovu Kvapil, po jeho ráně ale domácí ochránila tyč. Vítkovice pak odehrály dvouminutovou přesilovku čtyři na tři sice v tlaku, avšak bez čisté příležitosti. Rozhodla proto až osmá série nájezdů, ve které se parádním blafákem prosadil Roman.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Byl to další ze soupeřů v dlouhé sérii domácích zápasů, ve které jsme tady měli tři kandidáty na titul a jsem rád, že hráči k tomu přistoupili, jak přistoupili. Ani v jednom z těch tří utkání jsme nebyli lepším týmem, ale v kontextu úterního utkání jsem rád, jak mužstvo zareagovalo. Do puntíku plnilo plán. Byly tam i nějaké šance na odskočení, ale celkově musíme být maximálně spokojeni, že jsme uhráli plusový bod."

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme nevstoupili dobře. Asi se na nás podepsal pozdní začátek, což bylo pro obě mužstva stejné. My jsme ale nebyli připraveni a zaslouženě jsme prohrávali. Pak se zápas vyrovnal a čím dále utkání šlo, začali jsme tahat za delší konec. Hráli jsem proti urputné obraně soupeře a jsme rádi, že jsme uhráli bod. Trošku jsme věřili, že Olesz nebo Tybor odvolají jeden z faulů, které na ně byly písknuty. To mě mrzí, a i proto je český hokej tam, kde teď je. V nájezdech jsme měli šanci zápas vyhrát, bohužel se nestalo."

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. P. Zdráhal (Š. Stránský), rozhodující sam. nájezd O. Roman - 48. M. Kvapil (Birner, Filippi). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 5893.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Gregorc, Šidlík, T. Černý, J. Mrázek - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Poletín, Kucsera - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Trenéři: Petr a Trnka.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc - Lenc, L. Hudáček, Birner - Valský, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.