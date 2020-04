Vítková je těhotná a v 31 letech končí s biatlonem

Praha - Dvojnásobná olympijská medailistka v biatlonu Veronika Vítková je těhotná a v 31 letech ukončila kariéru. Mistryně světa ve smíšené štafetě absolvovala v uplynulé sezoně kvůli dýchacím potížím jen jeden celý závod. Dnes oznámila odchod po patnácti letech na světové scéně.

"Začíná nová etapa života," řekla Vítková v rozhovoru ČTK. Na jaře ještě uvažovala o návratu do přípravy. "Postupem času se to ve mně mlelo a nevěděla jsem, jestli pokračovat, nebo ne. Začala jsem se asi i bát, že to nepůjde. Pak se to takhle vyřešilo samo, takže to pro mě bylo jednodušší a je to velké uvolnění," řekla. Prvního potomka s trenérem Markem Lejskem očekávají na přelomu listopadu a prosince.

Největšího individuálního úspěchu dosáhla Vítková na olympiádě v Pchjongčchangu, kde v roce 2018 byla třetí ve sprintu. O čtyři roky dříve se podílela na stříbru smíšené štafety v Soči. Světové zlato slavila v mixu v Kontiolahti 2015.

Ve Světovém poháru debutovala v prosinci 2006 a v lednu 2015 se ve sprintu v Oberhofu dočkala jediného vítězství v elitním seriálu.

"Jsem ráda, že jsem se dokázala dlouho držet na vysoké úrovni a závodit se světovou špičkou. I se štafetami jsme hodně zažili a dokázali. Je pěkné se na kariéru zpětně kouknout a říct si: Něco jsem dokázala," řekla Vítková na webu biatlonového svazu. "Obrovské poděkování patří všem, kteří byli součástí mé kariéry, počínaje nejbližší rodinou přes všechny trenéry, maséry, fyzioterapeuty, servismany, sponzory. Prostě všem."

Poslední dva roky jilemnickou odchovankyni, která žije v Janově u Jablonce nad Nisou, trápily dýchací potíže. Nemohla jezdit v nejvyšších intenzitách. "Tělo mi vystavilo stopku. Podstoupila jsem x vyšetření, která nic neukázala, ale tělo už nefungovalo tak, jak bych si představovala," konstatovala Vítková.

Šéf svazu Jiří Hamza i šéftrenér Ondřej Rybář vyzdvihli, že se Vítková podílela na vzestupu českého biatlonu. "Je neoddělitelnou součástí naší zlaté generace. Byla biatlonu oddaná," uvedl Hamza. "Všichni jí přejeme, aby se jí dařilo v rodinném životě minimálně tak jako v tom biatlonovém," řekl Rybář.

Hamza je přesvědčený, že současné loučení neznamená definitivní sbohem. "Ale jen ahoj. Umím si Veroniku opět představit se startovním číslem na hrudi," uvedl. "Pokud by své rozhodnutí přehodnotila, tak má samozřejmě dveře do týmu stále otevřené. Ale plně chápu, že se teď bude chtít věnovat rodině," prohlásil Rybář.

Vítková však návrat po porodu jako některé soupeřky či jiné sportovkyně neplánuje. "Nejsem zastáncem odjíždění od dětí na soustředění a závody," řekla.

Před Vítkovou oznámili konec kariéry její vrstevníci hvězdný Francouz Martin Fourcade či Rakušan Dominik Landertinger. Pokračovat nebudou ani Michal Šlesingr, Finka Kaisa Mäkäräinenová a Norka Synnöve Solemdalová.

Stesk přijde, ale teď je Vítková ráda, že končí

Krásné chvíle, ale i zdravotní překážky a psychické strasti prožívala Veronika Vítková s biatlonem. Teď je vše u konce. Nostalgii po malorážce s běžkami možná jednou pocítí, ale teď je ráda a těší se na mateřství.

Dnes seděla celé dopoledne s telefonem u ucha a dávala jeden rozhovor za druhým. Zatímco po závodech občas odpovídala stroze, tentokrát zněla uvolněně a vyrovnaně. "Všechno ze mě opadlo, je to velké ulehčení," řekla ČTK.

Medaile sbírala od dorosteneckého věku a mezi ženami se na dlouho usadila mezi špičkou. Cenné kovy slavila na olympijských hrách, mistrovství světa i ve Světovém poháru, ať už individuální či ze štafet, ale žádnou medaili nechce stavět nad jinou. "Byly to krásné chvíle, kterých jsme dosáhli, já nebo společně," řekla Vítková.

Biatlon naplňoval její život od páté třídy. "Takže nějaký stesk přijde, ale v tuhle chvíli jsem ráda, že jsem to mohla rozseknout," řekla jednatřicetiletá Vítková. Chybět jít nebude každoroční dřina, kterou musela podstupovat v přípravě.

Konec kariéry se neúprosně blížil. Po olympijském bronzu ve sprintu v Pchjongčchangu v únoru 2018 začala mít dýchací problémy, který vyvrcholily v uplynulé zimě. Odjela jen jeden závod a další nedokončila, pak už nezávodila. "Celé jaro a léto trénujete, abyste závodili, já však od prosince stála. Bylo to těžké."

Už před úspěšnou olympiádou nebylo její tělo v nejlepším stavu. Po testovacím závodu v Koreji v roce 2017 dokonce zkolabovala, ale dokázala se zvednout jako mnohokrát předtím. Její kariéru ovlivňovaly především následky zánětu mozkových blan z léta 2009, které pociťovala se střídavou intenzitou další čtyři roky.

Perfekcionistka, která měla vždy ráda jasný plán, prožila i neklidný rozchodem s trenérem Jindřichem Šikolou. Ten ji vedl devět let do olympiády v Soči. Nyní ví, že byl jejím osudovým koučem. "Přesně tak," uvedla na svazovém webu a dodala, že si váží všech trenérů, s kterými kdy pracovala. "Každý mi něco dal."

Ač končí s biatlonem i kvůli vleklým dýchacím problémům, kvůli kterým nemohla v posledních dvou letech trénovat a závodit ve vyšších intenzitách, v běžném životě by omezení mít neměla. "Z tohoto pohledu je vše v pořádku," ujistila.

Milovnice lezení po skalách a skialpinismu si v posledních dnech užívala příchodu jara. "Udělali jsme v březnu okolo baráku práce jako nikdy předtím," řekla. Ze sportovkyně se nyní stává paní domu. "Současná doba mě naučila líp nakupovat. Dřív jsem na to neměla čas, protože jsem vždycky někde lítala."

Rodit by měla na přelomu listopadu a prosince. Otázkou je, jestli do té doby stihne svatbu. "To se musíte zeptat někoho jiného," rozesmála se do telefonu s tím, že přítel Marek Lejsek ji ještě o ruku nepožádal. "Na svatbu se nás ptá každý, ale teď na to není doba, na svatbu může jenom deset lidí."

Na start už se v roli matky vracet nechce. V budoucnu by se ale mohla postavit třeba na střelnici coby trenérka, i když o tom zatím neuvažovala. "Ale myslím si, že bych měla třeba dětem co předat. Uvidíme, co přinese čas," pronhlásila Vítková.