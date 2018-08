Nové Město n.Mor. (Žďársko) - Dva triumfy českých reprezentantů uzavřely mistrovství světa v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě. V závěrečném stíhacím závodě mužů suverénně zvítězil Ondřej Moravec s náskokem více než půl minuty před vítězem sobotního sprintu Michalem Krčmářem. Mezi ženami potvrdila nadvládu českého biatlonu titulem mistryně světa Veronika Vítková. V závodě juniorek skončila třetí Markéta Davidová a mezi juniory dosáhl na bronz i Vítězslav Hornig.

Krčmář s Moravcem jeli od startu až do třetí střelecké položky spolu v úniku. "Rozhodili jsme si to tak, že první kolo odtáhl Michal, protože včera vyhrál. Bylo výhodné se střídat, neboť se ve sjezdu i na stadionu dá získat větší rychlost. Je to podobné jako v cyklistice. Ale v biatlonu se taktika dá domluvit, pokud se střílejí nuly. Což se nám v úvodních dvou položkách povedlo," povedlo. Na stadionu také foukalo, takže to pomohlo," řekl novinářům Moravec.

Pak musel Krčmář na dvě trestná kola, Moravec mu utekl a až v závěrečné položce minul jeden terč. "Ondra byl dnes na střelnici silnější. Já třetí položku neustál. Moc jsem o tom přemýšlel a měl strach. Před poslední střelbou jsem nechtěl skupinu tahat. Schoval jsem se za zády soupeřů, abych položku ustál. Celý víkend byl nádherný," poznamenal Krčmář.

Tato chyba už jeho suverénní vítězství neohrozila. Krčmář si poslední položku pohlídal, Moravce už však nedostihl. "Medaile z tohoto šampionátu bych nepřeceňoval. I když nějakou váhu má. Pokud se podaří vyhrát závod, tak nějaká kvalita je. Ale léto zimu nedělá," prohlásil Moravec.

Ve stíhačce žen vybíhala Vítková po sobotním sprintu až čtvrtá. Na první střelbě ale soupeřky zaváhaly a česká závodnice se dostala na první místo. Na druhé střelbě Vítková poprvé minula a na chvíli klesla na druhé místo za Galinu Višněvskou z Kazachstánu. Při střelbě vestoje minula poslední terč, ale i po trestném kole se udržela na prvním místě a za ovací více než osmi tisíc diváků si doběhla pro zlato s českou vlajkou v ruce.

"Mám pochopitelně z titulu velkou radost. Do závodu jsem nastupovala s tím, že chci střílet lépe než v sobotu. Byla jsem trochu nervózní před tak velkou návštěvou. Po první chybě jsem si v duchu nadávala, stejně jako při posledním chybném terči," řekla novinářům Vítková.

Pochvalovala si změnu v přípravě. "Máme nového norského kouče. Trochu jsme změnili přípravu. Výsledkově se nám daří. Důležité to ale bude až v zimě," dodala Vítková.

O medailích v obou kategoriích juniorů rozhodla až poslední střelecká položka. Na ni přijel jako první velký favorit na titul a vítěz sobotního sprintu Jakub Štvrtecký, avšak v domácím prostředí neustál psychický tlak a čtyřmi chybami se připravil o medailový souboj. Celkem musel na osm trestných kol a obsadil páté místo.

Davidová dorazila k poslední střelecké položce také první s náskokem deseti sekund před Ruskou Valerijí Vasněcovovou a půl minuty před Polkou Kamilou Žukovou. Česká juniorka střílela pomaleji než soupeřky, dva terče minula a z trestného kola vybíhala až třetí. Ztrátu už nestačila dohnat.

Jednadvacetiletá Davidová získala na šampionátu třetí medaili. V předcházejících závodech vybojovala stříbro v závodě smíšených štafet seniorů i v sobotním sprintu juniorek. Další česká závodnice Tereza Voborníková skončila šestá.

Stíhací závod:

Muži (12,5 km): 1. Moravec 33:52,9 (1 tr. kolo), 2. Krčmář (oba ČR) -33,7 (2), 3. Pryma (Ukr.) -43,0 (2),...7. Hošek -1:04,8 (2), 9. Václavík -1:23,0 (4), 16. Krupčík -2:08,0 (6), 24. Žemlička (všichni ČR) -3:06,6 (0).

Ženy (10 km): 1. Vítková (ČR) 31:25,8 (2 trest. okruhy), 2. Fialková (SR) -21,8 (4), 3. Višněvská (Kaz.) -27,7 (2), ...9. Jislová -2:03,4 (3), 22. Charvátová -5:18,6 (9), 24. Tkadlecová -5:23,3 (3), 34. Horká (všechny ČR) -9:35,4 (10).

Junioři (12,5 km): 1. Malejev (Rus.) 35:00,0 (2 trest. okruhy), 2. Cymbal (Ukr.) -21,3 (2), 3. Hornig -51,2 (3), ...5. Štvrtecký -2:02,2 (8), 10. Karlík -3:06,6 (7), 18. Mareček -5:05,5 (8), 37. Mánek (všichni ČR) -7:36,8 (8).

Juniorky (10 km): 1. Vasněcovová (Rus.) 33:54,0 (4 trest. okruhy), 2. Žuková (Pol.) -8,8 (8), 3. Davidová -45,4 (5), 6. Voborníková -3:16,8 (2), 12. Suchá -4:51,4 (6), 18. Teplá -6:09,1 (3), 25. Svobodová -7:24,5 (5), 36. Křižovičová (všechny ČR) -9:36,5 (8)