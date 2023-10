Vítězství v literární Ceně Jiřího Marka motivuje Davida Urbana do dalšího psaní

Praha - Vítězství v Ceně Jiřího Marka za nejlepší detektivku roku 2022 za román Hra o přežití motivuje pražského kriminalistu Davida Urbana do dalšího psaní. V současné době odeslal svůj další román Vražedná splátka do nakladatelství. Kniha se stejnými hrdiny jako v jeho předchozích detektivkách Hra o přežití a Déjà vu by se měla v knihkupectvích objevit v dubnu příštího roku. Ve svých dílech chce autor ukazovat policejní práci odpovídající skutečnosti. Urban to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Vítězství za nejlepší detektivku roku pro mě bylo určitě překvapením. Nakladatelství Kalibr do Ceny Jiřího Marka posílá všechny moje knížky, tahle byla už čtvrtá. Samozřejmě jsem každý ročník doufal, že by se mohlo zadařit. Nadějné bylo, když se Hra o přežití objevila v nominacích na cenu Magnesia Litera v kategorii detektivky, ale i tak mi vítězství vyrazilo dech," uvedl Urban.

Mrazivý příběh pojednává o hře Lovci monster, s níž školáci tráví celé dny. Musí pochytat imaginární nestvůry, aby pokročili do dalších levelů a překonali spolužáky. Jenomže k tomu je zapotřebí být v určitý čas na určitém místě. I kdyby to mělo být uprostřed noci v temném lese, kde kriminalisté najdou uříznutou nohu. Po zbytku těla není ani stopa, ale pak se začnou ztrácet další lidé.

"Zápletka je vymyšlená, setkal jsem se s podobnou hrou a napadlo mě, jak by šla zneužít. Do příběhu jsem zakomponoval i pár svých osobních zážitků. Ve všech knihách se snažím popisovat prostředí, která mají čtenáři šanci si projít, jako v tomto případě Klánovický les," sdělil pražský policista Urban.

"Je hrozné, když vidím některé detektivní seriály, jejichž tvůrci nemají představu o tom, jak to ve skutečnosti u policie chodí. Tak se snažím psát tak, jak by se to ve skutečnosti dělalo. I když se také někdy trochu odchýlím od přesných popisů, bylo by to zdlouhavé a některým policejním frázím by lidé nemuseli rozumět," dodal.

Pražský rodák Urban celý život pracuje u policie. Nejdříve v uniformě na místním oddělení a posledních 20 let u kriminálky. Psát začal od podzimu roku 2016, kdy objevil na internetu různé literární soutěže. Nejdříve psal sci-fi povídky, později detektivky. S nimi uspěl v Ceně Havran a detektivní literární soutěži Česká lupa.

"Poslal jsem soubor povídek do redakce, kde se zalíbily a v roce 2020 mi vyšla první kniha Tři opice u nakladatelství Kalibr. Po ní následovala další povídková kniha Výjezdovka inspirovaná zážitky z doby, kdy jsem působil jako člen výjezdové skupiny. Psaní se pro mě stalo koníčkem, do kterého promítám své pocity, beru to jako takové odreagování," uvedl Urban.

Psychologové říkají, že detektivní žánr je úspěšný proto, že naplňuje podvědomou touhu lidí po spravedlnosti. "Ale hlavně se lidem líbí tajemno, které pravděpodobně nikdy nezažijí a ani se s ním na té nesprávné straně setkat nechtějí. Baví je o tom číst a snažit se odhalit pachatele dříve, než jim ho autor prozradí. Je to pohádka pro dospělé, která většinou skončí dobře," konstatoval Urban.