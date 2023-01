Vítězství Pavla je porážkou populismu, soudí anglicky píšící média

Brusel/Paříž - Americká a britská média vnímají výsledek prezidentských voleb v České republice jako porážku nekorektního a populistického politického stylu reprezentovaného Andrejem Babišem a vítězství klidného pragmatismu představovaného Petrem Pavlem. U zvoleného prezidenta si zahraniční novináři všimají především jeho dosavadní kariéry, prozápadního směřování a podpory manželství stejnopohlavních párů. Post na Pražském hradě má bohatou symboliku a je ověnčený morální autoritou, píše list The Guardian. Za vítězství jednoznačně proevropsky orientovaného kandidáta označují sobotní výsledek voleb francouzská média.

"Andrej Babiš, chemicko-technologický, zemědělský a mediální magnát známý pro své střety s Evropskou unií, měl 41,68 procenta hlasů," napsala agentura Bloomberg a zařadila se tak po bok mnoha dalších médií, které na poraženého kandidáta, bývalého premiéra a předsedu hnutí ANO, nahlížejí optikou jeho bohatství, právních sporů a politického stylu, který se prokázal v předvolební kampani.

"Babiš vedl kampaň postavenou na strachu z války na Ukrajině a navrhoval, že uspořádá mírové jednání. O Pavlovi naopak naznačoval, že přivede Čechy do války," píše web stanice CNN. Ta stejně jako The Guardian hovoří o českém prezidentovi jako "mocném tvůrci veřejného mínění". Takřka všechny noviny, které o českých volbách psaly, podtrhují Pavlovu nově nabytou morální autoritu návštěvou slovenské prezidentky Zuzany Čaputové v Pavlově volebním štábu.

"Jsem rád, že po 20 letech máme prezidenta, za kterého se nemusíme stydět," řekl televizní stanici Euronews jeden z voličů Petra Pavla v pražské letenské hospodě Pivnice u Pivoje, kde si v dalším záběru připíjí s přáteli pivem a lihovinami zelených a rudých barev. Reportér Euronews dodal, že Pavel přebírá úřad v době ekonomicky těžkého období pro Česko.

Tchajwanský anglojazyčný deník Taiwan News staví do kontrastu léta v úřadu Miloše Zemana s těmi, které přicházejí. Zeman je přátelsky nakloněný vůči Číně, která usiluje o sjednocení s Tchaj-wanem. Vítězství Pavla Taiwain News vnímá jako jednotící prvek v českém veřejném prostoru, jenž zemi povede k prozápadní cestě. Deník připomíná také dnešní avizovaný telefonát Pavla a tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen, která Pavlovi v sobotu gratulovala a která doufá v prohloubení vztahů z Českem.

Nejširší optikou vnímá prezidentské volby v Česku americký deník The New York Times, který porážku Babiše staví do kontextu porážek jiných populistických figur, k jejichž jménům se jako přívlastek staví jméno "Trump", tedy jméno amerického prezidenta, který svou porážku v prezidentských volbách v USA otevřeně dodnes neuznal. NYT si mimo jiné všímá, že Babiš v kampani využil stejnou strategii jako jeho někdejší blízký partner, maďarský premiér Viktor Orbán, který stejně jako nyní Babiš v maďarských volbách v dubnu 2022 naznačoval, že jeho protivník chce poslat maďarské vojáky do války proti Rusku, ačkoliv to nebyla pravda.

"Pavlova image rozvážného a neochvějného lídra mu pomohla prosadit se mezi českými voliči. V úřadu, který kdysi zastával disident Václav Havel, bude mít vliv na sestavování kabinetu a jmenování centrálních bankéřů a soudců," píše závěrem svého textu Bloomberg.

Francouzský list Le Monde zmiňuje kontrast Petra Pavla s jeho předchůdcem Milošem Zemanem, kterého deník označil za euroskeptika snažícího se orientovat Česko na východ. Agentura AFP připomíná, že Pavel vyhrál navzdory ostré dezinformační kampani mířící na jeho osobu.

"S volbou Petra Pavla se do českého prezidentského úřadu vrací umírněný proevropský politik," napsal v titulku svého článku Le Monde. List uvedl, že končící prezident Zeman neváhal v minulosti vyjadřovat své sympatie k Rusku a Číně a také se pohyboval "na hraně překračování svých pravomocí".

Porážka bývalého premiéra, populisty Andreje Babiše, je zdrcující, napsal deník k rozdílu téměř milionu hlasů mezi oběma kandidáty. Další francouzská média si všímají rozdílu v kampaních Pavla a Babiše.

"Petr Pavel slíbil mimo jiné být nezávislým prezidentem neovlivněným stranickou politikou, pokračovat v podpoře Ukrajiny ničené válkou a podporovat kandidaturu Kyjeva do Evropské unie," poznamenává AFP. Babiš se naproti tomu podle televizní stanice France24 snažil získat na svou stranu voliče obávající se dopadu války na Ukrajině a naznačoval, že jeho soupeř zatáhne zemi do této války.

Řada francouzských médií v souvislosti s válkou označuje Pavla za hrdinu a připomíná jeho čin z roku 1993. Tehdy jako velitel české jednotky zachránil během konfliktu v bývalé Jugoslávii 53 francouzských vojáků, za což dostal v roce 2012 francouzský Řád čestné legie.