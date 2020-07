Vítězství je zavazující, čeká nás ještě spousta práce, řekl Kotal

Liberec - Trenér Václav Kotal dovedl fotbalisty pražské Sparty k první trofeji po šesti letech a vítězství v domácím poháru považuje za velmi zavazující. Ocenil, že jeho tým ve finále v Liberci zvládl otočit skóre a doufá, že stejnou sílu ukáže i v kvalifikaci Evropské ligy.

"Myslím, že vítězství v poháru je strašně zavazující. Doufám, že jsme se dostali na nějakou cestu, na které bychom chtěli zůstat. Ale čeká nás ještě spousta práce," řekl Kotal při video konferenci.

Letenští si výhrou zajistili účast ve 3. předkole Evropské ligy. Pokud aktuální ročník Evropské ligy ovládne tým, který si zároveň z domácí soutěže zajistí účast v základní skupině, půjde dokonce místo něj Sparta přímo do skupiny.

"Přesně taková utkání jako dnes nás čekají v pohárech, kvalifikace Evropské ligy se bude hrát na jeden zápas. Síla a vůle mužstva se ukáže v situacích, kdy třeba prohráváte a nakonec to otočíte, jako se nám to povedlo nyní. To je strašně důležité pro sebevědomí mužstva, aby si bylo vědomé, že dokáže jít za svým cílem a dokáže tomu podřídit všechno," uvedl Kotal.

Sedmašedesátiletý kouč převzal Spartu v únoru po prvním jarním ligovém kole, po kterém byl odvolán Václav Jílek. Pražany dovedl k zisku první trofeje od roku 2014, kdy získali double a následně Superpohár.

"Získal jsem pohár dvakrát jako hráč, ale už je to tak dávno, že si to nepamatuji. Takže jsem rád, že mi kluci připomněli, jak se slaví," smál se Kotal. "A jak budu slavit? Až mi to dojde," doplnil.

Jeho svěřenci prohrávali od 50. minuty po gólu Jakuba Peška, ale v 65. minutě vyrovnal David Moberg Karlsson a skóre v 73. minutě otočil z penalty Guélor Kanga. "Já se na penalty raději nedívám, reaguji až podle fanoušků. Je to stoprocentní střelec, to je důležité," uvedl Kotal.

Během jara začal sázet na hráče, které předchozí kouč tolik nestavěl. Do základní sestavy například vrátil švédského záložníka Karlssona a stabilní stoperskou dvojici vytvořili Slováci Lukáš Štetina a Dávid Hancko.

"Vizi jsem určitě neměl. V průběhu našeho působení byla koronavirová pauza, takže jsme měli dostatek času hráče poznat. Hancko se Štetinou vytvořili dobrou dvojici. Hancko je neformální lídr. Svým výkonem se stává lídrem, kterého všichni berou. On tu roli na sebe bere, plní ji skvěle a to je důležité. Kolem něj se vytvořila parta, která táhne za jeden provaz a to je strašně důležité," dodal Kotal.