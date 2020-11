Vítězným filmem festivalu 3KinoFest je Marhoulovo Nabarvené ptáče

Praha - Cenu za nejlepší celovečerní hraný film na festivalu středoevropské kinematografie 3KinoFest získalo drama Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Cenu za nejlepší celovečerní hraný debut obdrželo polské drama Vše pro mou matku režisérky Małgorzaty Imielské. Zvláštní cenu porota přisoudila polskému snímku Supernova režiséra Bartosze Kruhlika. Ceny dnes pořadatelé z pražského studia v Ústřední knihovně vyhlásili v přímém on-line přenosu.

Porota v čele s režisérkou Agnieszkou Hollandovou vybírala z 16 filmů z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Sedmý ročník festivalu od 4. listopadu nabídl 26 projekcí on-line. Do letošního programu byly zařazeny snímky, které propojilo téma válka a mír.

Pro Nabarvené ptáče je cena z festivalu 3KinoFest dalším z mnoha ocenění. Drama z období druhé světové války, které je adaptací bestselleru spisovatele Jerzyho Kosińského, bylo loni zařazeno do hlavní soutěže 76. ročníku festivalu v Benátkách, kde snímek získal i cenu UNICEF. Dostal se i do oficiálního výběru festivalu v Torontu, Chicagu nebo Londýně. Doma Nabarvené ptáče dostalo osm Českých lvů. Nejnověji se Nabarvené ptáče 10. listopadu dostalo do finále letošních Evropských filmových cen, vyhlášení vítězů 33. ročníku se uskuteční 12. prosince 2020.

Českými a slovenskými zástupci byly vedle Nabarveného ptáčete filmy Havel Slávka Horáka, Na střeše Jiřího Mádla, Budiž světlo Marko Škopa, Loly Parádička Richarda Staviarského, Mohyla Andreje Kolenčíka a film Ostrým nožem Teodora Kuhna. Dále soutěžily maďarské snímky, tradičně nejsilnější byla polská účast.

Mezinárodní filmový festival 3KinoFest byl založen v roce 2013 v Praze. Za více než šest let své existence přivezl do České republiky 260 filmů a hostil více než 100 významných osobností středoevropské kinematografie. Letos se kvůli opatřením proti šíření koronaviru uskutečnil on-line.