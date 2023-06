Vítězný Prskavec přepínal z kánoe na kajak přes televizi a audioknihu

Praha - Olympijský šampion ve vodním slalomu Jiří Prskavec při Světovém poháru v Troji našel cestu, jak zvládnout při jedné akci přechod mezi dvěma kategoriemi. Mezi ranní kvalifikací na kánoi a odpoledním vyvrcholením závodu kajakářů využil zázemí u rodičů a odpočíval u televize a audioknihy. Pak navázal na výhru v kvalifikaci a ovládl i semifinále a finále.

Poučil se z minulého týdne, kdy v Augsburgu kombinaci kajaku a kánoe absolvoval na mezinárodní scéně poprvé. Po kvalifikaci už kánoi úplně vypustil. "Hned jsem odjel k našim, bydlí asi deset minut odsud v Čimicích. Mezi těmi závody jsem měl asi sedm hodin. Tam jsem strávil třeba čtyři, mamka mi tam dovezla oběd. Snažil jsem se tak tři hoďky být úplně mimo, takže jsem si pustil něco v televizi, abych odvedl tu hlavu úplně někam jinam. Chvilku jsem poslouchal audioknížku, abych si zavřel oči," vyprávěl novinářům.

Díky tomu byl na svůj oblíbený kajak naladěný lépe než před týdnem. "Je potřeba, aby si to tělo odpočinulo. Je to strašně těžké nekoukat třeba na druhou jízdu singlířů a tak dále. Tohle všechno musí jít mimo, protože v tom Augsburgu jsem cítil, že ta hlava byla na semíčko unavená," svěřil se.

A už se pomalu chystal na to, aby se nachystal na sobotní semifinále na kánoi. "Základ je vypustit z hlavy, co bylo, a soustředit se na to, co bude. Teď se to zase pokusím otočit na druhou stranu a nebudu nakoukávat, jak ten závod vypadal, i když bych se strašně chtěl podívat, jak to bylo hezké. Ale musím to hodit za hlavu a soustředit se, jak zítra pojedu na kánoi, a už o tom přemýšlet jako kanoista," plánoval se zlatou medailí na krku.

Kromě ní dostal řadu věcných cen. Mimo jiné fototiskárnu, kterou si přála jeho manželka. "Ta tiskárna je krásný bonus," ocenil Prskavec. Manželka mu pomáhala, když musel v šest ráno vstávat, aby se nachystal na kvalifikaci kanoistů. Sama vyvenčila psa. "Byla ráno skvělá. Udělala mi i snídani. Jáhlovou kašičku jsem měl. Hodně chtěla tu tiskárnu," řekl s úsměvem třicetiletý vodní slalomář.

Ocenil podporu fanoušků, kteří do Troje dorazili i v netradičním pátečním termínu. "Je to nádherné. Pak člověk i hrozně ocení, když se tu sejdou davy lidí na vyhlášení a zatleskají nám. Je to hrozné ocenění, vyhecovali jsme to s Vítkem (Přindišem, který skončil druhý) do poslední chvíle a byl to krásný závod," liboval si. Byl spokojený se všemi třemi jízdami, které v Praze na kajaku předvedl. "Klouzalo mi to, jelo mi to tak, jak jsem si nějak maloval v hlavě. To samozřejmě vždycky potěší a mám z toho radost," dodal.