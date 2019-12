Vítěznou sérii Liberce utnuly Karlovy Vary

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 26. kole extraligy Liberec 3:2 po samostatných nájezdech. Bílí Tygři prohráli poprvé po deseti vítězstvích v řadě, alespoň bod zachránili ve třetí třetině, kdy vyrovnali ze stavu 0:2. Michal Birner se trefil v čase 59:19. Nájezdy pak ale rozhodl domácí Dávid Gríger.

Karlovarští vlétli na soupeře ve velkém stylu, když v první minutě šanci Fleka zastavil Hrachovina a o minutu později střelu Beránka tyč. Čerstvý reprezentant Flek pak střelou nad lapačku libereckého gólmana otevřel skóre ve čtvrté minutě. Další velkou příležitost měl o chvíli později Raška, ale puk zacinkal opět pouze na brankovou konstrukci.

Z ojedinělého protiútoku mohl po přečíslení vyrovnat Jelínek, ale Novotný byl připraven. Na druhé straně se v 10. minutě nemýlil Koblasa, který po nezištné přihrávce Kohouta navýšil vedení domácích. Poslední možnost změnit skóre úvodního dějství měl Šafář, jenže Hrachovina vytěsnil jeho střelu mimo svou branku.

Po atraktivní a útočně laděné první třetině se hra v prostředním dějství změnila v urputnou bitvu o každý metr ledu bez větších příležitostí. U Bílých Tygrů z těch větších stála za zmínku střela Jelínka z předbrankového prostoru po Mikyskově chybné rozehrávce a bomba Graborenka, kterou bezchybný Novotný pohotově vykryl. U domácích byl nejblíže ke vstřelení branky Mikúš, ale ani on si se strážcem liberecké branky neporadil.

Ve třetí třetině vyvinul Liberec tlak v útočném pásmu, jemuž Západočeši odolávali do 44. minuty, kdy se v předbrankovém prostoru prosadil Filippi a ukončil tak necelé 104 minuty trvající střelecký půst v soubojích s domácím týmem. Dvě minuty před koncem základní hrací doby se hostující střídačka odhodlala k power play a 41 sekund před koncem základní hrací doby srovnal skóre bombou od modré čáry Birner.

V prodloužení měli oba soupeři po jedné příležitosti, ale když Knot a Kohout své možnosti nevyužili, dospěl zápas k samostatným nájezdům. V těch se domácí trefili třikrát a Severočeši pouze jednou, díky vítězné brance Grígera brala Energie druhý bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Myslím si, že diváci viděli z obou stran výborné utkání. Jsem hodně rád, jak jsme vstoupili do utkání. Naše dnešní první třetina byla asi nejlepší z naší strany za celou sezonu. V dobrém výkonu jsme pokračovali ještě tak do půlky druhé třetiny, potom se hra trochu rozkouskovala a vyrovnala. Ve třetí třetině Liberec na nás extrémně zatlačil, ukázal svoji sílu a proč sem přijel s takovou šňůrou vítězství. Soupeř nakonec trošku se štěstím vyrovnal, ale určitě si zatím šel. Možná někdo může být smutný, že jsme nezískali tři body, ale s takový soupeřem jsou dva body pro nás výborné a jsme za ně velmi rádi. Po zápase přišla od nás i velká pochvala do kabiny."

Patrik Augusta (Liberec): "Nám se nepovedla první třetina zápasu, nehráli jsme dobře, soupeř měl navrch a spoustu šancí. Díky brankáři (Dominiku Hrachovinovi) to bylo jenom 0:2. Ve druhé třetině poté, co jsme ubránili dvě oslabení, se hra hodně rozkouskovala. Bylo tam spousta pískání, díry v ledu, reklamní přestávky a myslím, že byli studení i diváci. Ve třetí třetině se nám podařilo vrátit do utkání a v závěru vyrovnat, za což jsme rádi, že jsme nesložili zbraně. Myslím si, že první třetina nás stála tři body."