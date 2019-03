Indian Wells (USA) - Karolína Plíšková skončila na tenisovém turnaji v Indian Wells ve čtvrtfinále. Pátá nasazená hráčka podlehla 3:6, 6:4 a 3:6 Belindě Bencicové ze Švýcarska, která natáhla vítěznou sérii už na dvanáct zápasů a po triumfu v Dubaji útočí na druhý titul za sebou.

Do finále čtyřhry postoupily Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Loňské vítězky dvou grandslamových turnajů zdolaly sestry Čchan Jüng-žan a Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu 10:6 v supertie-breaku.

Plíšková hrála na tvrdém povrchu v Kalifornii mezi nejlepší osmičkou počtvrté v řadě, ale stejně jako loni se do semifinále nedostala. Dvaadvacetiletá Bencicová opět potvrdila skvělou formu, v předchozím kole hladce vyřadila světovou jedničku a obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou z Japonska.

"Ani jsem nevěřila, že dneska zase vyhraju," přiznala dvaadvacetiletá Švýcarka po 12. vítězství v řadě. "Nešla jsem na kurt s žádným velkým očekáváním. Snažím se nic nevymýšlet a jen hrát. Věřím svým instinktům, zatím to funguje," radovala se bývalá světová sedmička, kterou v posledních letech sužovaly zdravotní problémy. Loni to byla únavová zlomenina v chodidle, předtím zápěstí a záda.

Plíšková spokojená nebyla. "Mám pocit, že jsem se od začátku prala spíš sama se sebou. Fyzicky to bylo hodně těžké a ani vítr mi moc nepomohl. Takže můj servis byl špatný a ani údery nebyly zrovna přesné," uvedla na svém webu. "Třetí set jsem doslova vydřela, ale jinak to mělo dnes hodně daleko do mého dobrého tenisu," dodala.

Švýcarka, 23. hráčka žebříčku WTA, se v úvodu zápasu lépe pohybovala a dvakrát sebrala Plíškové podání. Česká tenistka mohla srovnat na 3:3, ale promarnila oba brejkboly.

Brejk se jí povedl až na začátku druhé sady, hned vzápětí přišel díky agresivnější hře i druhý, avšak soupeřka ani za stavu 0:4 nerezignovala. Snížila na 3:4, tři možnosti na vyrovnání ale nevyužila. V úporném boji ještě Bencicová odvrátila čtyři setboly, při pátém poslala míč do sítě.

V třetím setu Švýcarka opět přidala na důrazu a útočila. Dlouhou čtvrtou hru ještě nezískala, ale brejkem v osmém gamu pak zápas rozhodla. Při mečbolu se return Plíškové nevešel do dvorce a zápas po dvou hodinách a 18 minutách skončil.

Vítěznou sérii Bencicové se pokusí zastavit šampionka loňského Wimbledonu Angelique Kerberová. Do semifinále v Indian Wells se Němka probojovala po výhře 7:6, 6:3 v souboji bývalých světových jedniček nad domácí Venus Williamsovou.

Skvělou formu má letos i Francouz Gaël Monfils, ale v Indian Wells ho zradila achilovka. Do semifinále tak bez boje poslal sedmého nasazeného Rakušana Dominica Thiema. "Už pár dnů mě hodně bolí levá achilovka. Zkusil jsem se rozcvičit, ale nejde s tím hrát," omluvil se osobně Monfils fanouškům na kurtu.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Muži (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Thiem (7-Rak.) - Karlovič (Chorv.) 6:4, 6:3, Chačanov (12-Rus.) - Isner (8-USA) 6:4, 7:6 (7:1), Monfils (18-Fr.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:0, 6:2.

Čtvrtfinále:

Thiem (7-Rak.) - Monfils (18-Fr.) bez boje, Raonic (13-Kan.) - Kecmanovič (Srb.) 6:3, 6:4.

Ženy (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bencicová (23-Švýc.) - Karolína Plíšková (5-ČR) 6:3, 4:6, 6:3, Svitolinová (6-Ukr.) - Vondroušová (ČR) 4:6, 6:4, 6:4, Kerberová (8-Něm.) - V. Williamsová (USA) 7:6 (7:3), 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching (8-Tchaj-wan) 5:7, 7:6 (7:5), 10:6.