Vítězná série Pardubic pokračuje, doma porazily Zlín

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 30. kole extraligy Zlín 5:2 a připsali si sedmou výhru v řadě. Dvěma góly se na tom podílel útočník Patrik Poulíček. Zlín prohrál třetí utkání za sebou a i nadále je předposlední. Pardubice jsou osmé.

Nástup do utkání se lépe povedl domácím, již ve 3. minutě z rychlé akce zahrozil Machala, jím nebezpečně vyslaný puk ale těsně minul zlínskou branku. Dynamo se pak bez větších obtíží ubránilo přesilovce, aby samo udeřilo ve druhé početní výhodě. Po pohledné spolupráci na jeden dotek se prosadil po Paulovičově přihrávce Poulíček. Nabyté vedení dodalo Dynamu klid, zvýšit mohl Rohlík, jehož střela šla vedle, v oslabení se málem prosadil Blümel.

Hned v první minutě druhé části hry při pokračující zlínské přesilovce zvýšil na rozdíl dvou branek Poulíček, pardubický útočník získal puk a ze střední vzdálenosti vyslal velmi přesnou ránu nad Hufovu vyrážečku. Východočeši byli aktivnější, blízko ke skórování byli Blümel či Mikuš. V polovině základní hrací doby byl sám v mezikruží Nakládal, ale neuspěl.

Berani se postupně osmělili a vyráželi k nebezpečným protiútokům, ve 34. minutě Dufek vyslal do akce Kubiše a ten, ač byl faulován, dokázal procpat puk po svém rychlém úniku do sítě. Vrátit domácím dvoubrankový náskok mohl agilní Poulíček, jeho rána si našla cestu do horní tyče. Huf poté zlikvidoval šance obráncům Mikušovi a Hrádkovi.

V úvodu třetí třetiny se pořádně zapotil i Kantor, když musel likvidovat nebezpečnou akci Novotného s Karafiátem, při níž puk skončil pár centimetrů před brankovou čarou.

Pardubicím dodaly klid dvě slepené branky v rozmezí 39 sekund. Nejprve se ujala spolupráce mladíků ze čtvrté formace, Matýs našel před brankou osamoceného Rohlíka a předložil mu ideální pas pro bezproblémové zakončení. Na 4:1 pro Dynamo zvýšil po pěkném Blümelově pasu Kolář, jenž zakončil pohlednou spolupráci blafákem do forhendu. Aktivní pasáž domácích zakončilo trestné střílení, v něm ale Mandát zamířil pouze do spojnice tyčí.

Východočeši si bez větších obtíží došli za další výhrou, Mandát v 50. minutě proměnil přesilovku a vstřelil pátý gól Dynama. Skóre uzavřel na opačné straně neobsazený Řezníček, jenž pouze zmírnil zlínskou prohru v enteria areně.

Hlasy trenérů po zápase: David Havíř (Pardubice): "Prvních deset minut bylo z naší strany vlažnějších, pak jsme se rozjeli a podali výkon, který jsme potřebovali. Měli jsme zápas pod kontrolou. Na série se nedívám, jdeme postupně zápas od zápasu, že chceme vyhrát a z toho pramení současná bilance. Snažíme se do kluků hlavně vštípit vítězného ducha." Martin Hamrlík (Zlín): "Jsme v obrovském útlumu, nedaří se nám a zápas tomu odpovídal. Máme velké výpadky, někdy hrajeme pět minut, jindy deset, ale abychom dobře odehráli celé utkání, to se nám dlouho nepovedlo. Jednotlivá střetnutí jdou rychle za sebou, můžeme se tedy otřepat, ale zatím se nám to nedaří. Ještě za stavu 2:1 po dvou třetinách to vypadalo pro nás docela dobře, ale pak jsme obdrželi dvě rychlé branky a za stavu 4:1 bylo po zápase. Pardubice zaslouženě vyhrály."

HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Poulíček (Paulovič, Roman), 21. Poulíček, 43. Rohlík (Matýs), 44. J. Kolář (Blümel, Paulovič), 50. Mandát (Camara) - 34. Kubiš (Dufek), 52. Dufek (Řezníček, Herman). Rozhodčí: Hradil, Roman Svoboda - Rampír, Špůr. Vyloučení: 3:5, navíc Karafiát (Zlín) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Pardubice: Kantor - Nakládal, J. Kolář, Hrádek, J. Mikuš, J. Zdráhal, Vála, Holland - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, R. Kousal, Mandát - Machala, Roman, Svačina - Matýs, Rohlík, Kusý. Trenér: Král.

Zlín: Huf - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Matyáš Hamrlík - Köhler, Herman, Vopelka - Kubiš, Fryšara, Dufek - Sebera, P. Sedláček, Šlahař - Ondráček, Karafiát, Honejsek. Trenér: Robert Svoboda.