Mladá Boleslav - Vítězná série fotbalistů Sparty skončila ve 26. kole první ligy v Mladé Boleslavi. Letenský celek prohrál 1:2 a po šesti zápasech vyšel na jaře poprvé naprázdno. Sparta ztrácí ze třetího místa dál pět bodů na druhou Plzeň, která však má k dobru nedělní duel s Bohemians 1905. Domácí poslal do vedení nejlepší střelec ligy Nikolaj Komličenko, ale z penalty vyrovnal Guélor Kanga. O výhře domácích devět minut před koncem rozhodl Marek Matějovský. Středočeši natáhli neporazitelnost na sedm utkání a poskočili na šestou příčku tabulky.

Sparta, která znovu nastoupila bez klíčového záložníka Dočkala, výrazně zahrozila už v šesté minutě. Kanga přihrál doprostřed vápna na Karlssona, který se ale musel na střelu natáhnout a trefil jen brankáře Šedu. V 17. minutě Kanga našel Sáčka, ten posunul na Tetteha, jenž však zamířil vedle mladoboleslavské branky.

Hned poté Šeda zazmatkoval při rozehrávce a nahrál na hranici šestnáctky přímo na sparťana Haška, který ale nedokázal míč usměrnit mezi tři tyče. Ve 34. minutě vybojoval Komličenko přímý volný kop, k němuž se následně sám postavil a míč poslal vysoko nad. V závěru poločasu měla Sparta standardní situaci z úhlu, odkud se Karlsson pokusil překvapit Šedu, svůj pokus ale neumístil přesně.

"Hlavně ten poločas měl být 3:0, 4:0. To, co jsme tam dokázali zahodit, bylo neuvěřitelné. I ty parametry zápasu po reprezentační pauze byly v první půli velmi dobré. Hráli jsme v pohybu, hráli jsme rychle, byli jsme strašně nebezpeční," řekl na tiskové konferenci sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

"Poločas 0:0 byl pro nás ještě smířlivý, mohlo to být ještě horší. O poločase jsme si řekli, že takhle zbabělým výkonem směrem do ofenzivy bychom stejně prohráli a jsem rád, že si to hráči vzali za své. Ve druhé půli jsme podali diametrálně odlišný výkon, co se týče hry směrem dopředu," uvedl trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Boleslav po přestávce udeřila z první vážnější akce. Fulnek našel ve vápně Komličenka a nejlepší ligový střelec první trefou po čtyřech zápasech otevřel skóre. Připsal si 21. zásah v sezoně a od rekordu Davida Lafaty v samostatné české soutěži z ročníku 2011/2012 ho dělí čtyři branky. Víc branek v jedné sezoně než Komličenko navíc dali už jen Radek Drulák (1995/1996) a Vratislav Lokvenc (1999/2000). Oba zaznamenali 22 gólů.

Hosté po inkasované brance přidali v tempu a hnali se za vyrovnáním, jenže Frýdek pálil těsně vedle. V 69. minutě v hlavičkovém souboji sparťan Zahustel trefil ruku Fulneka a rozhodčí si po přerušení hry vyžádal konzultaci s videem. Sudí Nenadál shledal zákrok penaltovým a Kanga z pokutového kopu vyrovnal.

Domácí vyrovnávací trefa ale nezlomila. Tatajev v 80. minutě po akci z rohového kopu hlavičkoval nad, ale vzápětí mladoboleslavský kapitán Matějovský z hranice vápna umístil přesnou ránu k pravé tyči a rozhodl o vítězství nad svým bývalým klubem.

"Moc gólů nedávám a spousta týmů to ode mě ani nečeká, protože většinou vymýšlím nějako předfinální nebo finální přihrávku. Nějak mi problesklo hlavou ‚dej si dotek a zkus jí'. Ono to tam spadlo a samozřejmě jsem za to rád," konstatoval Matějovský.

Ščasného štvalo, že domácí vytěžili z minima maximum. "Nebudu brát dvě chyby, které jsme v defenzivě za celý zápas udělali. To není moc. My jsme za obě dneska zaplatili brankou. Nevzpomenu si na jinou šanci, kterou by Boleslav měla. Pro mě bylo špatné zjištění, že po (vyrovnávací) brance jsme přestali hrát a že jsme přenechali iniciativu Boleslavi. Nenašli jsme dneska v sobě sílu dotáhnout ten zápas do vítězného konce," prohlásil kouč Sparty.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Pro nás je to krásné sobotní odpoledne. I přesto, že jsme měli dost ztrát ofenzivních hráčů, tak jsme věřili, že budeme Spartě vyrovnaným soupeřem. Bohužel se nám to v první půli až tak nedařilo, hlavně ze začátku. Měli jsme před nimi velký respekt a přežili jsme tam dvě šance Sparty. Poločas 0:0 byl pro nás ještě smířlivý, mohlo to být ještě horší. O poločase jsme si řekli, že takhle zbabělým výkonem směrem do ofenzivy bychom stejně prohráli a jsem rád, že si to hráči vzali za své. Ve druhé půli jsme podali diametrálně odlišný výkon, co se týče hry směrem dopředu. Lidi to bavilo, aspoň z mého pohledu. Bylo to výborné utkání a se šťastným koncem pro nás. Mělo to takové etapy, jak to v poslední době bohužel s tím videem bývá. Penalta, pak trošku emocí do toho, hráči se nastartovali. Jsem rád, že po každé pauze, ať jsme ten gól dali, nebo když jsme ho dostali, vždycky se to mužstvo nabudilo víc a to utkání zvládlo. V závěru jsme to bez nějakých větších komplikací dovedli. Jsem rád, porazili jsme velmi těžkého soupeře. Samozřejmě vidíme chyby z první půle, ale pro nás je to velice cenné a sladké vítězství."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Budeme se s tím muset vyrovnat. Příjemné to samozřejmě není, protože jsme si to prohráli vyloženě sami z několika důvodů. Zaprvé jsme úplně nedokázali srovnat výkon z první půle, to byl první moment. Hlavně ten poločas měl být 3:0, 4:0. To, co jsme tam dokázali zahodit, bylo neuvěřitelné. I ty parametry zápasu po reprezentační pauze byly v první půli velmi dobré. Hráli jsme v pohybu, hráli jsme rychle, byli jsme strašně nebezpeční. Ve druhé půlce to začalo pomalu upadat. Po vyrovnávacím gólu jsem očekával, že ten zápas znovu otočíme, ale my jsme paradoxně úplně přestali hrát. Nebudu brát dvě chyby, které jsme v defenzivě za celý zápas udělali. To není moc. My jsme za obě dvě dneska zaplatili brankou. Nevzpomenu si na jinou šanci, kterou by Boleslav měla. Pro mě bylo špatné zjištění, že po brance jsme přestali hrát a že jsme přenechali iniciativu Boleslavi. Nenašli jsme dneska v sobě sílu dotáhnout ten zápas do vítězného konce. Špatně se mi s tím vyrovnává, i když jsem věděl, že jednou ta porážka přijít musí."

Mladá Boleslav - Sparta Praha 2:1 (0:0)

Branky: 53. Komličenko, 81. Matějovský - 73. Kanga z pen. Rozhodčí: Nenadál - Caletka, Horák - Hrubeš (video). ŽK: Túlio, Matějovský, Bucha, Komličenko, Takács, Hájek, Šeda - Frýdek. Diváci: 5000.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Túlio, Hájek, Jugas, Hubínek - Fulnek, Tatajev, Matějovský (90.+4 Mašek), Takács, Bucha (85. Mareš) - Komličenko (89. Klíma). Trenér: Weber.

Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Hašek, Frýdek, Kanga (88. Čivič), Sáček, Karlsson (56. Hložek) - Tetteh (76. Drchal). Trenér: Ščasný.