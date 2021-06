Vítězka Roland Garros Krejčíková se těší na grilování

Praha - Královna Roland Garros Barbora Krejčíková dnes vpodvečer v Praze po příletu z Paříže ukázala repliky grandslamových trofejí za triumfy ve dvouhře i čtyřhry. Česká tenistka nestihla ani přečíst všechny gratulace k životnímu úspěchu. Těší se na rodinu, odpočinek s dobrým spánkem a grilování.

Pětadvacetiletá Krejčíková ovládla v Paříži v sobotu dvouhru a o den později i čtyřhru v páru s Kateřinou Siniakovou. Obě soutěže vyhrála jako sedmá žena historie French Open.

"Stále mi to ještě nedochází. Za poslední tři dny se toho stalo fakt hodně. V sobotu to bylo nádherný, ale věděla, že ještě není konec, že ještě musím zabojovat v neděli. Bylo náročné a chtěla bych vyzdvihnout Katku, že mi pomohla a povedlo se nám vyhrát titul. Přispěla k tomu, že jsem mohla získat double," řekla Krejčíková novinářům.

Dostávala gratulace ze všech stran. Přímo v dějišti od legend Martiny Navrátilové a Jana Kodeše, kteří ji i podporovali, ale i od Mariána Vajdy, kouče srbské hvězdy Novaka Djokoviče. Zprávy v mobilu ani nestihla všechny přečíst. "Bylo to hektické a potěšily mě všechny. I od lidí, od kterých jsem to nečekala. Je jich fakt hodně, je to na knihu. Pohádkovou," usmála se.

Jako tradičně se z pozice vítězky turnaje fotila s poháry v náručí a Eiffelovou věží v pozadí. Nejnáročnější prý bylo sehnat šaty. "Měla jsem pomocnici od Roland Garros, ale všude měli módu čtyřicet plus. Jsem ráda, že jsem jedny šaty našla," pochvalovala si. Fotila se s pohárem za dvouhru a jednou měla v náručí oba najednou. "Jsou těžký a velký. Byla jsem ráda, že to trvalo jenom pár vteřin a nespadly, protože to by byla obrovská škoda."

Z Prahy zamíří domů do Brna a těšila se na své blízké. A taky na odpočinek. "Konečně se vyspím a pořádně najím. Za posledních pět dnů se mi to nedařilo," řekla. Plánovala grilování, tak jako po turnaji v Římě. Prozradila, že celých čtrnáct dnů v Paříži jedla stejná jídla. "Před zápasy suché těstoviny, po dvouhře jsem si nechávala dělat steak s bramborovou kaší na hotelu a po čtyřhře jsem si brala kuře s gratinovanými brambory," řekla hráčka z Ivančic.

Znovu se stala první deblistkou světa a ve dvouhře si vylepšila životní maximum na patnáctou příčku. "Jsem hrozně ráda a pyšná. Je to něco, co jsem si vždycky přála dokázat, být takhle vysoko a hrát dvouhru i čtyřhru na velkých turnajích," uvedla Krejčíková.

Díky posunu v žebříčku dvouhry by měla být mezi čtveřicí Češek pro olympijské hry v Tokiu. "Je to hezký, něco, co chce člověk dokázat. Už jenom z účasti v deblu jsem měla radost. V singlu jsem neočekávala, že poslední tři týdny budou takhle úspěšné a posunu se tak vysoko, že bych mohla získat nominaci. Určitě se těším a budu tam bojovat ze všech sil, aby to dopadlo co nejlíp. Aby z našeho výjezdu cinkla medaile a mohli být Češi zase na něco hrdí," řekla Krejčíková.

Teoreticky mohla vyhrát v Paříži tři soutěže, ale v mixu nevyužili se Slovákem Filipem Poláškem ve čtvrtfinále tři mečboly a vypadli. "Ale mohl by to být cíl do budoucna. Spíš jsem si myslela na výhru v deblu a mixu, než na singl a debl, ale nezlobím se, že se to otočilo."

Vzhledem k únavě z náročného programu už se odhlásila z přípravného turnaje na trávě v Bad Homburgu. "Další turnaj, který bych měla jet, je Wimbledon," řekla. V All England Clubu ji čeká premiéra ve dvouhře v hlavní soutěži, i proto nebude mít velká očekávání. "Myslím, že moje hra na trávě by mohla platit, ale nemám na ní žádné singlové zkušenosti. Nechala bych to volné. Přijedu podat maximální výkon," prohlásila.