Vítězka Roland Garros Krejčíková nemá před premiérou ve Wimbledonu očekávání

Londýn - Se širokým úsměvem usedla tenistka Barbora Krejčíková poprvé na tiskovou konferenci před Wimbledonem jako jedna z hvězd. Pozici na místě, kde před ní seděli Švýcar Roger Federer či Australanka Ashleigh Bartyová, si vysloužila senzačním triumfem ve dvouhře na antukovém Roland Garros, ke kterému přidala i vítězství ve čtyřhře.

Na trávě v All England Clubu sice Krejčíková už před třemi lety získala deblový titul, ale ve dvouhře si ve slavném londýnském klubu zahraje hlavní soutěž poprvé. "Což je úžasný, na to se moc těším. Chci si to užít a bavit se," řekla pětadvacetiletá Krejčíková.

Coby grandslamová vítězka z Paříže se automaticky zařadí mezi favoritky i ve Wimbledonu. "Lidi mě tak asi uvidí a budou mít vyšší očekávání, ale já si na sebe tlak nedávám. Dosáhla jsem, co jsem chtěla. Vyhrála jsem grandslam a chci se dál zlepšovat jako hráčka i jako člověk, to je nejdůležitější. Když ustrnu, už se s nejlepšími nebudu rovnat."

Na trávě odehrála ve dvouhře mezi špičkou jen pět zápasů, všechny v kvalifikaci a vyhrála jeden. "Nevím, jak na trávě hrát, jak využívat své údery. Jisté je, že budu bojovat, bojovat umím. Půjdu si pro to," řekla Krejčíková.

Ve Wimbledonu zatím stihla dva tréninky. "Zápasové kurty jsou docela rychlé, moc to neskáče, ale hrála jsem celkem slušně. Mám ještě pár dnů se připravit, zvyknout si. Půjdu se podívat na další holky, jak hrají na trávě, co funguje," uvedla.

"Nemám očekávání, že bych hrála dobře, ne každý turnaj se daří. Sezona na trávě je pro mě tak krátká, že je těžké získat zkušenosti a připravit se. Těším se, že mám šanci si zahrát na trávě zápasy, porovnám se s dalšíma holkama a uvidím, jak jsem za těch pár dnů měla čas se připravit. Jestli stačí, abych do budoucna viděla, jak to poskládat," řekla Krejčíková.

Využije i rady své bývalé trenérky a mentorky Jany Novotné. Ta jí vyprávěla o své cestě za wimbledonským triumfem v roce 1998. "Ráda jsem poslouchala její příběhy. Zkušenosti teď zkusím využít," řekla Krejčíková, kterou v prvním kole čeká Dánka Clara Tausonová.

Po návratu z Paříže si užila čas s rodinou a přáteli. Zažívala ale i nové situace. "Hodně lidí mě chtělo vidět, podepsat, vyfotit se se mnou, což není běžné. To se mi nikdy nestalo, ale dosud se s tím vyrovnávám dobře," řekla. Snažila se dobít baterky, ale cítí se stále trochu unavená. "Bylo toho hodně, ale upřímně, je lepší být tady než doma. Doma to na mě padalo ze všech stran, tady jsem zavřená v bublině, na hotelu, na tenisu, musím se připravit a těším se na zápasy."

Vyrovnává se i s pozicí hvězdy. Musela na tiskovou konferenci před turnajem, aniž ještě pinkla do balonu. "Je to jiný, specifický. Neřekla bych stres, ale nechcete udělat něco špatně. Tady sedávají Roger, Rafa, Serena, legendy, které ví, jak k tomu přistupovat. Já jsem tady nová a nevím, jak to mám uchopit. Snažím se být sama sebou a nejsem si jistá." popisovala.

Nastalou situaci si ale zvládá. Na on-line setkání s médii přišla rozesmátá a po poslední otázce zůstala chvilku sedět. "Chci fotku na památku, že jsem seděla v hlavním press roomu."

Ve Wimbledonu nastoupí do dvouhry a s Kateřinou Siniakovou jsou jedničkami ve čtyřhře. Na rozdíl od Australian Open i Roland Garros tentokrát vynechá smíšenou čtyřhru.

"Tráva mi přijde náročnější než antuka a hrát singla a debla mi už přijde náročné. A mix se tady hraje normálně s výhodami a s třetím setem. Bylo by toho moc. Turnaje jsou jeden za druhým a nejdůležitější je, abych se nezranila. Letos mix nebude, ale třeba příští rok," uvedla Krejčíková.