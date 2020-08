Vítězka Ferroová si po restartu WTA Tour polepšila o devět míst

St. Petersburg (USA) - Po prvním turnaji WTA Tour po pětiměsíční koronavirové pauze si jeho vítězka Fiona Ferroová polepšila v žebříčku o devět míst a je premiérově v první padesátce. Francouzská tenistka, jež ovládla antukový podnik v Palermu, je v dnešním novém pořadí 44. hráčkou světa.

O dvě příčky na dvacátou poskočila poražená finalistka Anett Kontaveitová z Estonska. Světovou jedničkou je nadále s velkým náskokem Australanka Ashleigh Bartyová, jež zatím návrat na kurty neplánuje a s předstihem oznámila, že do New Yorku na velký turnaj Western & Southern Open ani na následný grandslam US Open nepoletí.

Za Bartyovou v žebříčku následují Rumunka Simona Halepová, jež bude v tomto týdnu v české metropoli hvězdou turnaje Prague Open, a Karolína Plíšková. Ta se chystá v Americe vrátit na okruh.

Tenisové žebříčky WTA k 10. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 8717, 2. (2.) Halepová (Rum.) 6076, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 5205, 4. (4.) Keninová (USA) 4590, 5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 4580, 6. (6.) Andreescuová (Kan.) 4555, 7. (7.) Bertensová (Niz.) 4335, 8. (8.) Bencicová (Švýc.) 4010, 9. (9.) S. Williamsová (USA) 3915, 10. (10.) Ósakaová (Jap.) 3625, ...12. (12.) Kvitová 3566, 18. (18.) Vondroušová 2308, 26. (26.) Muchová 1813, 31. (31.) Strýcová 1530, 48. (47.) Bouzková 1147, 54. (54.) Siniaková 1045, 69. (69.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 880.

Čtyřhra: 1. (1.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 8350, 2. (2.) Strýcová 8260, 3. (3.) Mladenovicová (Fr.) 8115, 4. (4.) Babosová (Maď.) 7955, 5. (5.) Sabalenková (Běl.) 7075, 6. (6.) Mertensová (Belg.) 7035, 7. (7.) Dabrowská (Kan.) 5650, 8. (8.) Krejčíková (ČR) 5390, 9. (9.) Siniaková 5275, 10. (10.) Sü I-fan (Čína) 5230, ...23. (23.) Peschkeová 2940, 33. (33.) Hradecká 2003, 53. (54.) Voráčová (všechny ČR) 1440, 58. (58.) Kristýna Plíšková 1367, 78. (79.) Karolína Plíšková 1071.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Keninová 3,012.043, 2. Muguruzaová (Šp.) 1,603.605, 3. Halepová 1,443.834, 4. Bartyová 1,078.902, 5. Sabalenková 816.583, 6. Kvitová 771.741, 7. Rybakinová (Kaz.) 754.132, 8. Džabúrová (Tun.) 489.623, 9. Karolína Plíšková 485.171, 10. Kontaveitová (Est.) 476.890, ...12. Strýcová 448.497, 23. Krejčíková 292.169, 35. Siniaková 216.509, 47. Muchová 147.610, 50. Vondroušová 139.164, 57. Kristýna Plíšková 130.963, 75. Bouzková 116.346.