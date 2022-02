Vítězi cen Vinyla jsou Oliver Torr, Ursula Sereghy a Heartnoize Promotion

Praha - Za desku roku 2021 na 11. ročníku hudebních cen Vinyla kritici zvolili album Fragility of Context od elektronického producenta Olivera Torra. Objevem roku se stala experimentátorka Ursula Sereghy. Počinem roku jsou aktivity promotérského kolektivu Heartnoize Promotion. Cenu Jany "Apačky" Grygarové za publicistiku si odnesla redaktorka časopisu Full Moon Maria Pyatkina. Vítěze dnes organizátoři vyhlásili na slavnostním večeru v pražském Lucerna Music Baru.

"Na Fragility of Context vykročil Oliver Torr z komunity elektronického undergroundu k širšímu posluchačskému spektru, aniž by ale zaprodal svoje hledačství. Představuje se na ní jako tvůrce, který je schopný o svých nahrávkách přemýšlet konceptuálně, a Fragility of Context se skvěle poslouchá jako celek," sdělil k desce roku člen poroty Karel Veselý.

"U desky i objevu roku se jedná o sólové projekty, které mohly vznikat nezávisle na pandemii i v úplné izolaci. Oba umělci do alb otiskli svůj osobní příběh a životní zkušenost. Pro Olivera Torra byla tvorba desky regulérní terapií, Ursula Sereghy na nahrávce připravované v diskomfortu chaty hledala nové způsoby, jak žít a tvořit," uvedl za koordinátory Vinyly Pavel Uretšlégr.

Vedle tradičních kategorií se již podruhé udělovalo ocenění za publicistiku, cena Jany "Apačky" Grygarové. Z devíti přihlášených mladých autorů a autorek do 27 let porota jednohlasně vybrala redaktorku magazínu Full Moon, Marii Pyatkinu. Složitější rozhodování porotci měli při vyhodnocování prvního ročníku výzvy Bastl Electronic Track, kde vybírali ze 27 skladeb a nakonec se shodli na jménech Johannes Tröstler a Pavla Bastlová. "Dvěma vítězům výzvy ve spolupráci s Bastl Instruments dále poskytneme mentorskou a technickou podporu k vytvoření autorského EP, včetně zapůjčení nástrojů, propagace a koncertů," sdělil koordinátor Tomáš Grombíř.

Jako základní ocenění pro vítěze ve všech kategoriích tradičně připravili limitovanou sérii 100 kusů LP desky obsahující po jedné skladbě od všech nominovaných. Vyhlášením vítězů letošní ceny Vinyla nekončí. "Hudební ceny Vinyla už dávno nejsou jednorázovou událostí spojenou pouze s jedním slavnostním večerem v Praze. Například během letošního roku dále připravujeme sérii přednášek a koncertů pod hlavičkou Průběžný festival Vinyla a zopakujeme i úspěšné vzdělávací workshopy," dodal Uretšlégr.

Deskou roku cen Vinyla se za rok 2020 stalo album Liebe kvarteta Tábor, objevem rapové trio 58G Tomáše Kučery alias TK27 a počinem aktivity labelu Divnosti. Porotu tvořilo 26 aktivních hudebních novinářů. Bližší informace se nacházejí na stránkách hudebních cen Vinyla.