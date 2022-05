Vítězem světové soutěže o nejlepší mikroskopový snímek se stal Čech

Celosvětovým vítězem soutěže zaměřené na světelnou mikroskopii Olympus Image of the Year Award se stal Čech Jan Martinek. Na fotografii je květ huseníčku rolního s pylovými láčkami prorůstajícími pestíkem.

Praha - Celosvětovým vítězem soutěže zaměřené na světelnou mikroskopii Olympus Image of the Year Award se stal Čech Jan Martinek. Doktorand katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uspěl se snímkem květu huseníčku rolního. O úspěchu v soutěži dnes informovala přírodovědecká fakulta na webu.

Martinek porotu zaujal snímkem, na kterém je květ rostliny s pylovými láčkami prorůstajícími pestíkem. Tkáně květu byly chemicky projasněny, aby byly pod mikroskopem průhledné. Naproti tomu pylové trubice obarvil autor fotografie anilinovou modří, aby byly viditelné.

Huseníček rolní, latinsky Arabidopsis thaliana, je drobná jednoletá rostlina z čeledi brukvovité. V genetice se díky její nenáročnosti a krátkému životu jedné generace používá tato rostlina jako modelový organismus.

Každý účastník může do soutěže Olympus Image of the Year Award přihlásit až tři snímky pořízené optickým mikroskopem. Porota následně hodnotí umělecký a vizuální aspekt díla, jeho vědecký dopad a dovednost v práci s mikroskopem. Předchozí ročník vyhrál Němec Werner Zuschratter se snímkem krysího embrya.