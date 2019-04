Znojmo - Absolutním vítězem čtvrtého ročníku soutěže Interiér roku se stala úprava domu stavitele Johana Ungera ve Znojmě. Projekt, jehož autory jsou Barbora Hora, Jan Hora a Jan Weisser ze studia ORA, zabodoval v konkurenci 175 interiérových projektů rozdělených do sedmi kategorií.

"Porota zejména ocenila fakt, že interiér vhodně pracuje s barvami a emocemi. Prostor působí dojmem pokory a je vybaven citlivě vybraným mobiliářem. Interiér domu Unger není postaven především na trendech a přesto nabízí řadu překvapivých momentů," uvedla Kateřina Kutnohorská z Institutu bytového designu, který soutěž každoročně pořádá.

Architekti jsou zároveň majiteli domu z přelomu 19. a 20. století. K jejich štěstí předchozí majitelé dům nijak drasticky nepřestavovali, a zůstala tak zachována většina prvků, jako jsou okna, dveře, cementové dlažby, štuky, kování i zábradlí.

"Dům vyžadoval adaptaci na současný komfort obývání, což znamenalo realizovat nové instalace. Podmínkou však bylo co nejméně zasahovat do stávajících konstrukcí. Stropů a podlah se architekti tedy nedotkli. Hrubě oškrábané stěny postupně odtajňovaly své výmalby a takové je autoři také ponechali. Všechny textury a motivy už jen doplnila bílá barva sádrových omítek na stěnách, do nichž bylo zasaženo," popsala projekt Kutnohorská.

Vítěze vybírala porota v kategoriích soukromý byt - novostavba, soukromý byt - rekonstrukce, veřejný interiér - restaurace a hotely a veřejný interiér - obchody, služby, firemní interiéry. Udělena byla kromě hlavní ceny i cena novinářů a cena generálního partnera, které získaly projekty Hotel Chateau Clara Futura v Dolních Břežanech u Prahy a rodinný dům v Malé Skále na Jablonecku.