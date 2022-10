Vítězem senátních voleb je ODS, místo obhájil i šéf Senátu Vystrčil

Praha - Vítězem letošních senátních voleb se stala ODS, získala osm mandátů z 27. Šest křesel vybojovala KDU-ČSL a tři TOP 09. Vládní koalice těchto stran podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy tak získala při započtení všech podporovaných kandidátů při obměně třetiny Senátu 20 mandátů, což Fiala označil za jednoznačný výsledek. Za opoziční ANO uspěli ve volbách tři kandidáti. Hnutí Andreje Babiše tak bude mít po volbách pět senátorů, díky čemuž poprvé může mít vlastní stranický klub. Předsedou horní komory bude moci zůstat občanský demokrat Miloš Vystrčil, který vyhrál na Jihlavsku zřejmě nejsledovanější duel voleb. Z nezávislých kandidátů v Senátu usednou někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kolářová a právnička Jana Zwyrtek Hamplová. Volební účast ve druhém kole byla 19,44 procenta, proti prvnímu kolu poloviční.

Senátní volby skončily neúspěchem pro opoziční hnutí SPD nebo pro klub Starostů. SPD ani letos nezískalo místo v Senátu, jeho jediná finalistka Eva Chromcová prohrála závěrečný duel s kandidátkou ANO Věrou Procházkovou. Z šesti mandátů, které obhajoval klub Starostů, pak znovu získal křeslo jen Michael Canov (SLK) na Liberecku. Další finalistky Renata Chmelová (STAN) a Alena Dernerová (SD-SN) mandát neobhájily. Starostové přesto zůstanou druhou nejsilnější senátní frakcí. I s místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou (navržen TOP 09), který obhájil senátorské křeslo již v prvním kole minulý týden, budou mít 20 členů.

V ústupu z parlamentních pozic pak pokračovala ČSSD, která ještě před 12 lety měla v Senátu nadpoloviční většinu. Po loňském odchodu ze Sněmovny nezískala v letošních senátních volbách žádný mandát a zůstane jí jediný senátor, bohumínský Petr Vícha.

Šéfem Senátu by mohl další dva roky zůstat díky vítězství nad Janou Nagyovou (ANO) Vystrčil. V reakci na výsledky voleb ale uvedl, že zatím neví, zda bude pokračovat jako předseda Senátu, či jako řadový senátor. Voličům v obvodu Jihlava ale poděkoval, že se nenechali zmást kampaní, kterou vedl zejména Babiš. Předseda ANO se mimo jiné výrazně angažoval ve prospěch Nagyové, která je spolu s ním obžalovaná v případu kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Samotná Nagyová považuje svůj postup do druhého kola voleb za úspěch. Že v něm nevyhrála, ji mrzí, nicméně zisk téměř 40 procent hlasů proti Vystrčilovi považuje za velmi dobrý výsledek.

Podle předsedy ODS je vysoce pravděpodobné, že Vystrčil bude znovu předsedou horní komory. Současně doplnil, že výsledky voleb jsou prohra ANO i osobní prohra jeho předsedy Babiše. Babiš v reakci na to ale uvedl, že on do Senátu nekandidoval a ani nikdy kandidovat nebude. ANO bude podle něj přemýšlet nad mobilizací svých voličů.

Za vládní ODS vedle Vystrčila uhájil pozici v Senátu i jeho dosavadní místopředseda Jiří Oberfalzer. Z občanských demokratů zůstanou v Senátu i Zdeněk Nytra a Tomáš Jirsa. Z kandidátů ODS uspěli také Jiří Dušek, soukromá farmářka Jarmila Smotlachová, právnička Hana Kordová Marvanová a herec Tomáš Töpfer.

Právě frakce ODS a TOP 09 bude i díky úspěchu dvou finalistů TOP 09 Tomáše Czernina a Jana Pirka nejsilnějším klubem, mohla by mít nejméně 32 členů. Posílit by je mohl navíc nový táborský senátor Marek Slabý (za Tábor 2020), který kandidoval s podporou koalice Spolu. Klub by podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové mohl posílit i nově zvolený senátor Jan Paparega za ProMOST. Většinu v 81členné horní komoře pak bude mít klub ODS a TOP 09 s klubem KDU-ČSL a nezávislí, který si udržel pozici třetí nejpočetnější frakce a bude mít dál 12 senátorů. Obě dvě frakce by mohly mít dohromady až 46 členů.

Lidovci obhájili v senátních volbách tři mandáty, po letošních volbách zůstane v horní komoře Miluše Horská, Jaromíra Vítková a Lumír Kantor. Nově usednou za KDU-ČSL v Senátu Bohuslav Procházka, Ivana Váňová, Eva Rajchmanová a Petr Fiala, který byl zvolen již v prvním kole.

Za opoziční ANO vyhrál senátní volby vedle Procházkové i Zdeněk Matušek a již v prvním kole obhájil senátorské křeslo Ladislav Václavec. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová přesto očekávala, že opoziční hnutí získá víc senátorských mandátů, i tak je výsledek senátních voleb podle ní pozitivní. "Musíme si uvědomit, že jsme bojovali proti pěti stranám," řekla na dotaz ČTK.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ale soudí, že předvolební kampaň proti kandidátům Spolu byla lživá, manipulativní a často až hnusná. Naopak ocenila spolupráci koalice Spolu (ODS,TOP 09 a KDU-ČSL), podle ní by mohla podpora fungovat i šíře v rámci dalších vládních stran.

Ve volbách uspěli vedle nezávislých kandidátek Zwyrtek Hamplové a Kovářové a Paparega za ProMOST také Martin Krska za hnutí Senátor 21

Výsledky druhého kola senátních voleb byly letos známy nejrychleji v historii, dvě a čtvrt hodiny po uzavření volebních místností. Nejdéle, do 16:15, se čekalo na sečtení hlasů z obce Němčice v obvodu Blansko. První výsledky druhého kola byly známy z několika okrsků ve 14:17, o sedm minut později než v předchozím senátním finále v roce 2016.