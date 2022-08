Vítězem Czech Masters je Kieffer, český amatér Tomi obsadil 51. místo

Vysoký Újezd (Berounsko) - Golfový turnaj Czech Masters vyhrál Němec Maximilian Kieffer a získal první titul z elitní evropské série DP World Tour. Nejlepším Čechem v soutěži dotované 1,75 milionu eur (43 milionů korun) byl sedmnáctiletý amatér David Tomi, který obsadil dělené 51. místo.

Turnaj na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu u Prahy byl v sobotu přerušen kvůli nepříznivému počasí a podmáčenému terénu a pořadatelé ho zkrátili na tři kola.

Kieffer dnes zopakoval 66 ran z pátku a s celkovým skóre 16 úderů pod par sesadil z prvního místa Gavina Greena z Malajsie, který skončil o ránu zpět druhý. Dvaatřicetiletý německý hráč vydělal vítězstvím přes sedm milionů korun.

Tomi se podělil s výsledkem -3 o 51. příčku mimo jiné s obhájcem prvenství Američanem Johannesem Veermanem. V prvním kole zahrál 69 ran, v dalších dnech se zhoršoval - zapsal 71 a 73 úderů.

"Dneska mi to tam vůbec nepadalo tak, jako dva dny předtím. Na greenech jsem se trochu trápil. Vždycky mi chyběl jen malinký kousek. To byla škoda, protože v poli to byla určitě moje nejlepší hra za všechny tři dny na turnaji," řekl český amatér serveru golfextra.

"Kdyby mi někdo řekl před turnajem, že dám cut, zahraju tři pod par a budu nejlepším českým hráčem, tak bych mu nevěřil. A bral bych to všemi deseti. I když teď musím přiznat, že malinko cítím i zklamání. V tuhle chvíli si říkám, že jsem mohl ještě nějakou ránu ubrat. Ale nedá se nic dělat. Jsem samozřejmě spokojený," prohlásil debutant na DP World Tour.

Cutem prošli ještě Aleš Kořínek, který skončil šedesátý, a další amatér Matěj Bača obsadil 63. místo.

Hvězdný Angličan Ian Poulter dnes předvedl své nejlepší kolo za 66 ran. Vítěz 12 turnajů nejvyššího evropského okruhu a tří soutěží PGA Tour se díky tomu posunul na 23. pozici.

Golfový turnaj D+D Real Czech Masters evropské série DP World Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1,75 milionu eur) - konečné pořadí po 3. kole: 1. Kieffer (Něm.) 200 (68+66+66), 2. Green (Malaj.) 201 (67+63+71), 3. Pulkkanen (Fin.) 202 (66+69+67), De Jager 202 (64+70+68), 5. Lombard (oba JAR) 203 (70+69+64), 6. Schneider (Něm.) 204 (66+67+71), McLeod (Austr.) 204 (67+68+69), ...51. am. Tomi 213 (69+71+73), 60. Kořínek 215 (68+73+74), 63. am. Bača (všichni ČR) 217 (71+71+75).