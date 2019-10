Vítěze Tour 2020 určí horská časovka na Planinu krásných dívek

Paříž - Cyklistická Tour de France v příštím roce vyvrcholí v předposlední etapě horskou časovkou jednotlivců na 36 kilometrů s cílem na Planině krásných dívek. Kvůli olympijským hrám v Tokiu se slavný závod pojede o týden dříve než obvykle. Již 107. ročník odstartuje 27. června v Nice a do cíle v Paříži dorazí peloton 19. července. Podobu trati představili organizátoři.

Nejslavnější etapový závod světa bude v příštím roce zahrnovat 29 různých stoupání na trase o celkové délce tři a půl tisíce kilometrů. Šestkrát se bude finišovat v horách a místy se bude muset peloton vypořádat se štěrkovými cestami. Už ve čtvrté etapě přijde na řadu na dojezd v Alpách ve středisku Orciéres-Merlette.

"Start na jihu Francie nám dal mnoho možností," uvedl ředitel závodu Christian Prudhommne. "Budeme na úpatí hor a už druhý den závodu budou jezdci překonávat dva vrcholy s výškou přes 1500 metrů, něco takového tady v historii Tour ještě nebylo. Hory budou pro tento ročník hlavním tématem," doplnil Prudhommne.

Zatímco letos byly součástí Tour dvě časovky, z toho jedna týmová, v příštím roce svedou souboj s chronometrem pouze jednotlivci, a to na trase z Lure na Planinu krásných dívek. Stejně jako loni bude moct s celkovým pořadím naposledy zamíchat individuální časovka v předposlední 20. etapě, neboť v závěrečném úseku s dojezdem na Champs-Elysées už se tradičně nezávodí.

Profil trati by mohl nahrávat vrchařům s agresivním stylem jízdy, jako je Francouz Julian Alaphilippe, jenž letos odjel ve žlutém trikotu lídra většinu závodu, ale nakonec byl pátý. Trasa příštího ročníku ho nadchla. "Slibuje to nepředvídatelnou Tour. Jsou tam nekompromisní stoupání a obtížný začátek. Nemůžu se dočkat," řekl Alaphilippe.

Prvenství by měl obhajovat Kolumbijec Egan Bernal a s očekáváním bude vyhlížen start jeho kolegy z týmu Ineos Chrise Froomea. Britskou hvězdu připravilo letos zranění o možnost zaútočit už na pátý triumf po vítězstvích v letech 2013, 2015, 2016 a 2017.

"Brutální," komentoval Froome trať příštího ročníku. "V horách se dá celý závod vyhrát, ale i ztratit a to mi vyhovuje. Je to nejtěžší trasa za několik posledních let," dodal britský cyklista, jenž se zotavuje z mnoha zlomenin po červnovém těžkém pádu.

Pochvaluje si, že rehabilitace dosud probíhá výborně. "Musí mi ještě odstranit destičku z kyčle a spoustu šroubů. Ale doufám, že vše půjde, jak má. Už jen to, že bych se postavil na startovní čáru Tour, by pro mě bylo neuvěřitelné," dodal.

Nice bude dějištěm takzvaného Grand Départ podruhé v historii po roce 1981. Start bylo třeba o týden posunout, neboť už 25. července je na programu silniční závod s hromadným startem v olympijském Tokiu.

Trasa 107. ročníku cyklistické Tour de France: 27. června - 1. etapa: Nice Moyen Pays - Nice (156 km), 28. června - 2. etapa: Nice Haut Pays - Nice (187 km), 29. června - 3. etapa: Nice - Sisteron (198 km), 30. června - 4. etapa: Sisteron - Orciéres-Merlette (157 km), 1. července - 5. etapa: Gap - Privas (183 km), 2. července - 6. etapa: Le Teil - Mont Aigoual (191 km), 3. července - 7. etapa: Millau - Lavaur (168 km), 4. července - 8. etapa: Cazéres-sur-Garonne - Loudenvielle (140 km), 5. července - 9. etapa: Pau - Laruns (154 km), 6. července - volný den, 7. července - 10. etapa: Ile d'Oléron - Ile de Ré (170 km), 8. července - 11. etapa: Chatellaillon-Plage - Poitiers (167 km), 9. července - 12. etapa: Chauvigny - Sarran Corréze (218 km), 10. července - 13. etapa: Chatel-Guyon - Puy Mary Cantal (191 km), 11. července - 14. etapa: Clermont-Ferrand - Lyon (197 km), 12. července - 15. etapa: Lyon - Grand Colombier (175 km), 13. července - volný den, 14. července - 16. etapa: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km), 15. července - 17. etapa: Grenoble - Méribel col de la Loze (168 km), 16. července - 18. etapa: Méribel - La Roche-sur-Foron (168 km), 17. července - 19. etapa: Bourg-en-Bresse - Champagnole (160 km), 18. července - 20. etapa: Lure - La Planche des Belles Filles (36 km - časovka jednotlivců), 19. července - 21. etapa: Mantes-la-Jolie - Paříž Champs-Elysées (122 km).