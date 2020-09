Vítěz základní části NBA je v play off krok od vyřazení

Orlando (USA) - Vítězové základní části basketbalové NBA Milwaukee Bucks jsou ve 2. kole play off krok od vyřazení. V sérii s Miami prohrávají 0:3 na zápasy, protože v pátek po kolapsu v poslední čtvrtině podlehli Heat 100:115. Vstup do bojů o postup do finále Západní konference nevyšel Los Angeles Lakers, kteří v úvodním utkání 2. kola play off prohráli s Houstonem 97:112.

Milwaukee vedené Řekem Janisem Adetokunbem, který zaznamenal 21 bodů, 16 doskoků a devět asistencí, mělo navrch po většinu úvodních tří čtvrtin a před tou poslední vedlo ještě o 12 bodů. Jenže pak převzal otěže zápasu autor 30 bodů, sedmi doskoků a šesti asistencí Jimmy Butler a vybojoval pro Miami překvapivý postupový mečbol.

"Myslím, že všichni na světě jsou možná překvapení, ale já ne. Nikdo z nás v kabině. Když nosíte dres Heat, jste součástí téhle organizace, když vidíte ten tým, jak celý rok pracuje, nemůžete být překvapeni," řekl Butler novinářům po utkání.

Třicetiletý americký křídelní hráč v poslední dvanáctiminutovce sám přestřílel nejlepší tým základní části 17:13. Heat otočili duel bodovou šňůrou 16:2 a Bucks přehráli celkově 40:13. Po závěrečné siréně mohli začít slavit nejen vítězství, ale také nový rekord NBA.

Rozdíl 27 bodů ve čtvrté čtvrtině je totiž největší za posledních 65 let od doby, kdy byl zaveden limit 24 sekund na útok. Heat si výrazně pomohli 19 proměněnými trojkami. Druhým nejlepším střelcem týmu byl Bam Adebayo s 20 body, k nimž připojil 16 doskoků. Jae Crowder dal bodů 17 a Goran Dragič 15.

Sérii ze stavu 0:3 ještě žádný tým v historii NBA neotočil. "My to můžeme dokázat, rozhodně," neztrácí naději Adetokunbo. O jeden bod víc než úřadující nejužitečnější hráč soutěže zaznamenal v dresu Bucks Brook Lopez (22). Khris Middleton se postaral o 18 bodů a sedm asistencí. Do dvouciferných čísel se dostali už jen střídající hráči - George Hill s 13 body a Donte DiVincenzo s 10 body.

Lakers prohráli úvodní zápas série stejně jako v 1. kole vyřazovacích bojů. O vítězství Houstonu se zasloužil James Harden 36 body, z nichž 25 dal už v prvním poločase. Russell Westbrook mu sekundoval s 24 body a devíti doskoky, 23 bodů nastřílel Eric Gordon. Rozhodující se ukázala série Rockets 14:0 v úvodu čtvrté části.

Anthony Davis zařídil 25 bodů a 14 doskoků pro Lakers. LeBron James se dostal na 20 bodů, osm doskoků a sedm asistencí. Potřetí v kariéře ve vyřazovacích bojích ale za minimálně devět minut poslední čtvrtiny nedal ani bod, když tentokrát minul všechny tři střely.

Play off NBA v Orlandu - 2. kolo:

Východní konference - 3. zápas:

Miami - Milwaukee 115:100 (stav série 3:0).

Západní konference - 1. zápas:

LA Lakers - Houston 97:112.