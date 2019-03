Praha - Hokejisté vítěze základní části Liberce i druhého Třince zvládli vstup do čtvrtfinále Generali play off Tipsport extraligy proti celkům, které se dostaly do dalších bojů z předkola. Bílí Tygři vyhráli nad rivalem z nedaleké Mladé Boleslavi 5:1, Oceláři porazili v moravskoslezském derby Vítkovice 3:2. Série na čtyři vítězné zápasy pokračují v Liberci a Třinci opět ve čtvrtek.

Držitel Prezidentského poháru pro nejlepší tým dlouhodobé soutěže rozhodl zápas proti Mladé Boleslavi už v první třetině, kterou Severočeši vyhráli 3:0. Bílí Tygři prodloužili vítěznou sérii proti Bruslařskému klubu před svými diváky na 18 zápasů. Středočeši uspěli pod Ještědem naposledy v listopadu 2010.

"Udělali jsme v té sérii první krok. Soupeř byl připravený, ale my jsme byli od začátku zápasu lepší. A myslím, že jsme zaslouženě vyhráli," řekl kouč Liberce Filip Pešán.

Třinec byl v derby proti Vítkovicím po celé utkání výrazně lepší a hlavně díky dvěma trefám Martina Růžičky z přesilových her si připsal úvodní výhru v sérii.

"Ono to po té pauze bývá ošidné. Někdy pauza pomůže, někdy uškodí. Mě těší, že co jsme si před zápasem řekli, to jsme splnili. Byli jsme připravení, koncentrovaní. Dneska jsme naplnili vše. Clonili jsme před bránou, dali gól z přesilovky, co víc si v play off přát," pochvaloval si třinecký útočník Jiří Polanský.

Čtvrtfinále play off extraligy - 1. zápasy:

--------

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Adamský (Dravecký, Gernát), 30. Martin Růžička (Roth, Hrňa), 49. Martin Růžička (Hrňa) - 33. Tybor (O. Roman, D. Květoň), 56. Tybor (D. Květoň, Trška). Rozhodčí: Hodek, Lacina - Bryška, Tošenovjan. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. J. Vlach (Šmíd, Valský), 15. P. Jelínek, 16. Redenbach (Kolmann), 24. Birner (Hanousek, Ordoš), 42. Filippi - 54. D. Šťastný (Pláněk, Kotvan). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7500 (vyprodáno).