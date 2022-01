Vítěz tendru na Dukovany by mohl v ČR postavit až další tři jaderné bloky

Praha - Vítěz tendru na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny by mohl v České republice postavit až další tři jaderné bloky. Součástí zadávací dokumentace je totiž nezávazná opce na stavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín a šestého bloku v Dukovanech. ČTK to dnes řekl hlavní mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nás loni v létě požádalo, na základě uzavřených smluv se státem, o doplnění nezávazných nabídek ze strany uchazečů na další šestý blok v Dukovanech a na dva nové bloky v Temelíně EDU6, ETE34 do poptávkové dokumentace. To jsme do poptávkové dokumentace doplnili," řekl dále ČTK Kříž.

Mezi uchazeče na stavbu nového bloku v Dukovanech patří francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse. Firmy v listopadu loňského roku zaslaly Česku bezpečnostní dotazník. Podle generálního ředitele energetické společnosti ČEZ Daniela Beneše bude bezpečnostní posouzení uchazečů o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany hotové do konce letošního ledna. Následně může být podle jeho předpokladu vyhlášený tendr. Beneš to řekl 6. ledna v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Podle jeho názoru bude nový blok spuštěný podle očekávání v roce 2036.

Každý dotazník má podle Beneše několik stovek stran. Cílem bezpečnostního posouzení je zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a jiné problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další. Bezpečnostní posouzení zahájil ČEZ v červnu. Podle předpokladů bezpečnostní dotazník tehdy neobdržely ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN, které se česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat.

Beneš na Radiožurnálu potvrdil, že ČEZ plánuje stavbu tří dalších jaderných bloků. Příprava stavby nových temelínských bloků je podle něj v pokročilém stadiu. Je podle něj nyní logické, aby se práce na přípravě nyní urychlily tak, aby byly splněné podmínky taxonomie, kterou plánuje Evropská komise. Podle Beneše by musely nové bloky získat stavební povolení do roku 2045, aby byly uznány za udržitelné a mohly být financovány v rámci taxonomie.

Evropská komise (EK) navrhuje za určitých podmínek dočasně zařadit jadernou energetiku a zemní plyn mezi tzv. zelené investice. Takzvanou taxonomii, tedy systém podpory ekologických investic, odmítají odpůrci obou technologií - jaderných zdrojů i zemního plynu. Kvůli některým podmínkám však nabádají k opatrnosti i jejich stoupenci. Komise má podněty k návrhu přijímat do 21. ledna, do konce měsíce ho chce schválit.

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšily loni meziročně výrobu o tři procenta a dosáhly druhé nejvyšší výroby od svého zprovoznění. Do přenosové soustavy dodaly 30,73 terawatthodin (TWh) elektřiny. Téměř tak vyrovnaly dosud rekordní výrobu z roku 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 terawatthodin energie.

V roce 2020 všechny elektrárny v České republice dodaly do přenosové sítě 81,4 TWh energie, podíl ČEZ na tomto objemu tvořil přibližně 75 procent. Dlouhodobě přitom klesá podíl uhlí a roste význam výroby bezemisních zdrojů, jako jsou vodní, fotovoltaické, větrné a jaderné elektrárny.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jeho majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Dukovanská jaderná elektrárna se začala stavět v roce 1978, do provozu byly čtyři její bloky uváděny postupně v letech 1985 až 1987. Aktuálním tématem je právě stavba nového dukovanského bloku, který by měl ty stávající nahradit. Jaderná elektrárna Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, ČEZ elektrárnu spustil v prosinci 2000.