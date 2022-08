Vítěz spořádal na Vizovickém Trnkobraní 205 švestkových knedlíků

Vizovice (Zlínsko) – V součtu 205 švestkových knedlíků dokázal dnes ve Vizovicích na Zlínsku za hodinu spořádat Radim Dvořáček z Ostravy. Stal se díky tomu letošním vítězem tradiční soutěže jedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. Překonal dokonce svůj vlastní český rekord z roku 2018, tehdy ve Vizovicích snědl 202 knedlíků. Dvoudenní hudební festival dnes večer vrcholí, každoročně jej navštěvují tisíce lidí.

Soutěž vyhrál Dvořáček potřetí za sebou, pečlivě se na ni připravoval. Před každým kláním vypije obrovské množství vody, kávy a čaje. "Den předem jsem vypil nadvakrát asi 13 litrů. Ráno před soutěží asi sedm litrů za těch deset minut. On se roztáhne žaludek. Ale chce to trénink dlouhodobý. Několik let to trvá, než se to takhle vypracuje," řekl dnes ČTK Dvořáček. Stejně jako loni i tentokrát knedlíky pořádal vestoje

Překonání vlastního rekordu bylo Dvořáčkovým cílem. Připustil však, že zhruba u 130. knedlíku měl krizi. "Těsto se lepí, nedá se to už polykat. Navíc když není povolené zapíjení, o to hůř to jde. Potom mě ale diváci vyhecovali, tak jsem to tam nějak natlačil. Protáhl jsem se, pomáhá třeba poskočit si," uvedl rekordman. Až mu obří porce slehne, chce sníst ještě něco dobrého. "Švestičky jsou lehce stravitelné, je to dobré na střeva a trávení. Ještě si dám nějaké maso," plánoval Dvořáček.

Letošní soutěž vyhrál s naprostým přehledem. Na druhém místě skončil Miloš Janček, který snědl 120 knedlíků, dělené třetí místo obsadili Jakub Cejpek a Kamil Horňák s 95 knedlíky. Souboje jedlíků se letos zúčastnilo osm mužů, žena letos mezi soutěžícími chyběla, řekl ČTK organizátor festivalu Michal Šesták. Zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrik Bertoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.

Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků má na festivalu dlouholetou tradici, je otevřena široké veřejnosti. Konzumují se výhradně knedlíky vyrobené podle originální receptury, jde o spařované těsto, hrubou mouku, žloutky, mléko a špetku soli. Startovací porce činí 30 knedlíků, limit soutěže je jedna hodina. Dokladem o zkonzumovaných knedlících jsou pecky, které soutěžící odkládají na talíř. "Pokud by někdo knedlíky spolykal i s peckou, tak by se mu do celkového počtu nezapočítávaly. Povolený je omastek a cukr, soutěžící při výkonu mohou stát, sedět, pohybovat se podle libosti po pódiu, cvičit. Jediné co nesmí, je z pódia slézt a nesmí jejich výkon být zakončen zvracením, protože pak se to nepočítá," řekl Šesták.

Hudební festival Vizovické Trnkobraní začal v pátek a končí dnes v noci. Patří k hlavním kulturním událostem léta v regionu. Do program letošního 53. ročníku zařadili pořadatelé vystoupení kapel Tři sestry, Visací zámek, Mňága a Žďorp, Harlej, Chinaski, Rybičky 48, No Name, Mirai, Alkehol, Desmod nebo domácí skupiny Fleret. Koncertovali také Tomáš Klus a Katarína Knechtová. Tradice festivalu pojmenovaného po švestce, valašsky trnce, sahá do 60. let minulého století.