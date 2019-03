Plzeň - Plzeňský útočník Milan Gulaš nejenže dokázal obhájit prvenství v produktivitě hokejové extraligy, ale stal se poprvé v kariéře i nejlepším střelcem. Sám však zdůraznil, že jeho individuální výkony jsou odrazem týmových výkonů Škody v základní části. Gulaš se stal nejproduktivnějším hráčem dlouhodobé fáze i přesto, že dlouho kraloval s náskokem liberecký Marek Kvapil.

"Nevím, zda to šlo naplánovat ještě nějak lépe, ale jsem za to samozřejmě hrozně rád a moc si toho vážím. 'Kvápa' od začátku sezony předváděl neskutečné výkony a odskočil tam o spoustu bodů, takže jsem na to ani nijak nekoukal. Pak když mi to začalo jít a dostal jsem se nahoru, tak jsem na to juknul. A nebudu lhát - pak už jsem to nechtěl pustit," uvedl třiatřicetiletý Gulaš na dnešním setkání s novináři.

Zdůraznil však, že individuální ocenění přichází s herní pohodou mužstva. A Západočeši ji našli, základní část dokončili jako třetí. "Celý mančaft na tom má velký díl, protože kdybychom nefungovali jako celý tým, tak určitě nevyskočí ani jednotlivci. A to je pro mě ještě víc - že jsme fungovali, jak mužstvo fungovat má. Táhneme za jeden provaz," řekl Gulaš.

"Po průběhu té sezony, v níž jsme měli nějaké výkyvy, jsem moc rád, že jsme se dostali zase do horních pater tabulky, protože jsme měli období, kdy se nám nedařilo a nedokázali jsme to zlomit. Velký podíl na tom má i návrat Honzy Kováře, protože to nám opravdu hodně pomohlo. A myslím, že do toho play off jsme teď hodně silní," doplnil Gulaš.

Již počtvrté za sebou vyhrál ocenění pro nejlepšího střelce extraligy hráč Plzně. Loni navázal Tomáš Mertl na dva triumfy Dominika Kubalíka. "Asi je to i shoda okolností. Ale 'Kubalda' je excelentní střelec a 'Mertlík' měl loni krásnou sezonu. A že se to povedlo teď i mně? Já na ty střelce opravdu moc nekoukám," pousmál se českobudějovický rodák.

Je hlavně rád, když se v ofenzivě daří týmu. "Beru to tak, že je super, když těmi nastřílenými góly mohu pomoci našemu mančaftu. Určitě si víc vážím toho vítězství v produktivitě, řadím to výš. Jsem radši, když někomu na gól nahraju," vysvětlil reprezentační útočník.

Připouští, že svůj přístup během kariéry změnil. "Dříve jsem chtěl hlavně dávat góly, ale asi jsem se v tom změnil. Teď je pro mě lepší, když to dám někomu před prázdnou bránu. Teď na sebe vzal tu úlohu Honza Kovář a krásně mi to servíruje. Od něho jsou to prvotřídní nahrávky a není těžké z nich skórovat. Asi proto jsem ty střelce vyhrál," ocenil Gulaš.

Dobrou první část sezony má za sebou i z pohledu Škody. "Když jsme se pohybovali kolem devátého desátého místa, tak to určitě nebylo optimální, ale dokázali jsme se vytáhnout na příčky, na nichž jsme ještě bojovali o Prezidentský pohár. Z mého pohledu ta sezona nebyla zatím vůbec špatná, utvrdili jsme se o vlastní vnitřní síle a věřím, že to můžeme prodat i v play off," prohlásil Gulaš.

Ve čtvrtfinále si Západočeši zopakují souboj s Olomoucí. Loni Hanáky ve stejné fázi vyřadili 4:1 na zápasy. "Já to neřešil, kdo na nás vyšel. Když chceme pohár, musíme porazit každého, kdo nám přijde do cesty. Samozřejmě víme o silných stránkách Olomouce a připravíme se na to, je dost času. Navíc se dají do kupy kluci, co jsou zranění, a budeme v plné síle," konstatoval.

Plzeň bude favoritem i tentokrát. "Očekávám něco podobného jako minulý rok, ale každý zápas a každé play off je jiné. Bude to zase urputný hokej, určitě se nebudou vyloženě cpát do nějakých útočných věcí a bude to hodně založené na defenzivě. Víme o tom, teď už je jen na nás, jak si s tím poradíme," řekl Gulaš.