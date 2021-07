Vitásková popsala, že stíhání ji zasáhlo v pracovní, rodinné i osobní sféře

Praha - Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková dnes u soudu popsala, že trestní stíhání v kauze solárních elektráren ji zasáhlo v pracovní, rodinné i osobní sféře. Poškození své pověsti označila někdejší úspěšná manažerka za nenapravitelné. Proto po státu žádá odškodné přesahující 35 milionů korun. Ministerstvo spravedlnosti jí přiznalo jako náhradu nemajetkové újmy 450.000, další peníze vyplatit odmítá.

„Z mého pohledu toto odškodnění nenahradí můj zničený život, který jsem měla vybudovaný na práci, na úspěchu v té práci a na mých odborných znalostech, které nyní nemohu uplatnit,“ prohlásila Vitásková k požadované částce v emotivním projevu u Obvodního soudu pro Prahu 2. Soudce vyhlásí rozsudek 29. července.

Své trestní řízení, které skončilo jejím osvobozením, dnes Vitásková znovu označila za vykonstruované. V té souvislosti odkázala na výroky premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), podle nichž si lze v Česku trestní stíhání objednat.

„Nikdy jsem se nedopustila žádného trestného činu, nikdy jsem nebyla stíhaná,“ zdůraznila. O to větší hrůzu pak zažívala: v noci nespala nebo se jí zdály zlé sny, bála se chodit do obchodů, kde ji lidé poznávali a označovali za zločince, obávala se jet na návštěvu k příbuzným, řekla. „Jděte se podívat na moji maminku, co to s ní udělalo,“ obrátila se Vitásková zvýšeným hlasem na právníka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Líčila také situaci, kdy přijela na rodinnou oslavu a jeden z přítomných ji přivítal slovy „Jejda, ty jsi tady? My mysleli, že jsi zavřená“.

Manažerka zmínila zdravotní problémy, které jí způsobil stres. Stěžovala si, že navzdory všem svým tuzemským i mezinárodním oceněním kvůli stíhání „už nezavadila o práci“. Od prezidenta Miloše Zemana měla přislíbenou neplacenou funkci jeho poradkyně, kterou vnímala jako prestižní. „Následně jsem ale dostala informaci z Hradu, že to místo není volné. Pak jsem se dozvěděla, že se pan kancléř (Vratislav) Mynář obával, že pro mě přijdou na Hrad policisté a zatknou mě,“ uvedla.

Vitásková zkritizovala i svou „intenzivní veřejnou dehonestaci v médiích“, k níž podle ní přispěl i dozorový státní zástupce. Policisté ji podle ní šikanovali, když ji například zbytečně nutili jezdit na výslechy do Hradce Králové.

Částka, kterou Vitásková požaduje, zahrnuje mimo jiné 2,5 milionu jako náklady na právní zastupování. Jako nemajetkovou újmu za dvouleté stíhání žádá dvakrát sedm milionů.

Fotovoltaická kauza se týkala solárních elektráren Zdeněk-Sun a Saša-Sun, které patří do impéria Zdeňka Zemka. Elektrárny získaly od ERÚ licenci na výrobu těsně před koncem roku 2010, tedy ještě za vysoké výkupní ceny, ačkoliv nebyly dokončené. Brněnský krajský soud Vitáskovou původně poslal do vězení na 8,5 roku za zneužití pravomoci, nakonec se ale dočkala osvobození. Žena dlouhodobě uvádí, že tím, kdo připustil vydání licencí, nebyla ona, ale její předchůdce v čele úřadu Josef Fiřt. Prezident Zeman Vitáskovou v roce 2018 vyznamenal medailí Za zásluhy.