Visegrádský fond vyčlenil zhruba 25 milionů Kč na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Praha - Mezinárodní visegrádský fond vyčlenil milion eur (zhruba 25 milionů korun) v programu věnovaném nevládním či lokálním projektům na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v zemích Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Na twitteru o tom informovalo ministerstvo zahraničí.

Cílem výzvy je podle webu fondu pomoci zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny a pobývající v zemích V4. Jde o posílení kapacit místních úřadů, veřejných institucí a organizací občanské společnosti, které poskytují potřebnou pomoc z hlediska zdravotních a sociálních služeb, a o zmírnění potenciálního napětí mezi uprchlíky a místním obyvatelstvem plynoucího z nedostatku informací, jazykových bariér a sociálních a ekonomických rozdílů.

O dotaci se mohou ucházet například místní samosprávy, školy, zdravotnické instituce nebo neziskové organizace registrované na území států V4 nebo na Ukrajině. Preferovány budou projekty s rozpočtem do zhruba 500.000 korun, finalizovány musejí být do konce letošního roku. Zájemci mohou podávat žádosti do 1. května.

Projekty mohou být zaměřené například na sociální a psychologický servis a asistenci, vzdělávání, volnočasové aktivity, pomoc se zaměstnáním nebo na zlepšení životních podmínek pro zranitelné skupiny obyvatel.

Fond vznikl v roce 2000, sídlí v Bratislavě a je zaměřen na podporu spolupráce nevládních organizací a občanské společnosti v rámci zemí V4 i v partnerských regionech Východního partnerství a západního Balkánu. Na začátku do fondu země V4 přispívaly 250.000 eur ročně, postupně se částka navyšovala. Od letošního roku státy přispívají 2,5 milionu eur (zhruba 62 milionů korun).