Virus se šíří na 4,5 metru, ve vzduchu vydrží půl hodiny, uvádí studie

Peking - Nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, se může přenášet na vzdálenost až 4,5 metru a ve vzduchu může setrvávat i 30 minut. Uvádějí to čínští vládní epidemiologové ve studii, o níž informoval hongkongský list South China Morning Post. Podle serveru CNBC je průměrná inkubační doba nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, pět dnů. Do 12 dnů se příznaky choroby projeví u naprosté většiny (97,5 procenta) nakažených.

Deník připomíná, že doposud zdravotnické úřady ve světě radily dodržovat mezi lidmi odstup jeden až dva metry, aby se zabránilo přenosu nového koronaviru. Toto doporučení by se podle autorů studie mělo nyní přehodnotit. Vzhledem k dlouhé době, po kterou nový koronavirus zůstává ve vzduchu, čínští experti rovněž doporučují, aby lidé nosili ochranné roušky.

Virus navíc může ulpívat i na povrchu předmětů, kam dopadnou kapénky nakažených, což zvyšuje riziko infekce, pokud se nic netušící lidé těchto povrchů dotknou a pak si sahají na obličej. Doba, po kterou se koronavirus na předmětech udrží, záleží na okolní teplotě a typu povrchu, píše South China Morning Post. Například při teplotě 37 stupňů Celsia může nový typ koronaviru přežít na materiálech jako sklo, látka, kov, plast či papír dva až tři dny.

Autoři studie vycházeli z konkrétního případu, kdy v nejhůře postižené zemi Číně 22. ledna nastoupil do dálkového autobusu plného cestujících pasažér nakažený koronavirem ("pacient A"). V Číně jsou ve všech dálkových autobusech povinně instalovány bezpečnostní kamery, takže epidemiologové mohli poměrně snadno šíření viru v daném místě zdokumentovat.

Podle záznamů kamery "pacient A", který už se v době cesty necítil dobře a u kterého se později potvrdila nákaza koronavirem, neměl během čtyřhodinové jízdy na obličeji ochrannou roušku - stejně jako většina dalších lidí v autobusu, včetně řidiče. Ostatních cestujících se nicméně nakažený nedotýkal ani se s nimi nebavil. Okna 48místného autobusu byla po celou dobu zavřená.

Než pacient A vystoupil v dalším městě, stihl nakazit sedm pasažérů. Mezi nimi přitom nebyli jen ti, kteří se nacházeli v blízkosti přenašeče, ale také několik osob sedících o šest řad dál.

"Můžeme potvrdit, že v uzavřeném prostředí s klimatizací se může nový typ koronaviru přenášet i na vzdálenost přesahující běžně uznávaný bezpečný odstup," uvedli vládní experti z čínské provincie Chu-nan, kteří případ zkoumali.

Podle studie navíc koronavirus setrval ve vzduchu i poté, co přenašeč a lidi, které nakazil, autobus opustili. Později byl totiž nový typ koronaviru potvrzen i u pasažéra, který do autobusu nastoupil půl hodiny po výstupu infikovaných cestujících.

Podle jednoho z pekingských lékařů, který se podílí na diagnostikování a léčbě nemoci COVID-19, ponechává studie jisté nezodpovězené otázky. Koronavirus se například v autobusu nepřenesl na cestující, kteří seděli těsně vedle přenašeče.

Zpravodajský server CNBC dnes s odkazem na studii amerických vědců zveřejněnou v časopise Annals of Internal Medicine napsal, že průměrná inkubační doba nemoci COVID-19 je pět dnů. Do 12 dnů vykazuje symptomy 97,5 procenta nakažených. To je v souladu s doporučeními zdravotnických úřadů dodržovat čtrnáctidenní karanténu, píše server CNBC.