Virus Covid-19 zabil už 1018 lidí, v Číně je 42.708 nakažených

Peking/Ženeva - Nový typ koronaviru, označovaný ode dneška jako Covid-19, má na svědomí už nejméně 1018 mrtvých. Vyplývá to ze zatím posledních údajů, které dnes oznámil generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Uvedl, že vakcína proti viru by mohla být k dispozici za 18 měsíců. Šéf WHO vyzval svět, aby se probudil a považoval virus za svého nepřítele číslo jedna.

Ghebreyesus v zahajujícím projevu na schůzce WHO, jejímž cílem je uspíšit vývoj léků, diagnostiky a vakcín proti novému typu koronaviru, řekl, že nákaza zatím postihuje hlavně Čínu. Tam úřady zaznamenaly 42.708 potvrzených případů, což odpovídá 99 procentům všech nemocných. V nejlidnatější zemi světa zemřelo v důsledku nákazy 1017 lidí. Mimo Čínu je známo jen jedno úmrtí, novému koronaviru podlehl pacient na Filipínách.

Za pondělí podle místních čínských úřadů počet obětí stoupl o rekordních 108 lidí. Nakažených přibylo 2478, tedy méně než v neděli. Velká většina nových obětí a nakažených pochází z centrální provincie Chu-pej, v níž leží i nejhůře zasažené město Wu-chan, které je ohniskem epidemie. Na druhé straně se ale podle čínských zdrojů také už několik tisíc nakažených lidí uzdravilo.

Čína už do svých statistik zjevně nepočítá osoby, které jsou sice infikované, žádné příznaky nemoci se u nich ale neprojevily. Upozornila na to média s poukazem na nařízení vydané v pátek Čínským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí.

Šéf WHO připomněl, že mít jméno pro nový typ koronaviru je důležité, aby se zabránilo používání jiných názvů, jež jsou nepřesné nebo zavádějící. Ve světových médiích se objevovalo například označení "wuchanský virus", což se obyvatelům města nelíbilo, připadalo jim to stigmatizující.

Desítky případů nákazy virem Covid-19 registrují zdravotnická zařízení v dalších více než 20 zemích světa. Nejvíce infikovaných mimo Čínu je v Japonsku. Německé úřady hlásí 16 případů, z toho v Bavorsku jich je 14 a všechny souvisí s firmou Webasto, kde se před několika týdny jistý zaměstnanec nakazil od čínské kolegyně.

Koronavirus vyvolává nemoc s příznaky chřipky, jen u některých pacientů ale vede k rozvoji virového zápalu plic, jenž může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.

V Číně nyní klinicky zkouší léčit novou nákazu antivirovým přípravkem remdesivir, který před několika lety vyvinul tým vědců kalifornské firmy Gilead Sciences v čele s Čechem Tomášem Cihlářem. Podle agentury Nová Čína testy s účastí 761 pacientů začaly minulý týden ve čtvrtek ve Wu-chanu.

Podle listu The Wall Street Journal byl remdesivir patrně účinný při léčbě 35letého pacienta s koronavirem ve státě Washington na severozápadě USA.

Čínský prezident Si Ťin-pching dnes vyjádřil obavu, že epidemie koronaviru a přijatá preventivní opatření mohou mít negativní dopad na čínskou ekonomiku. Podle místopředsedy vládní výzkumné organizace nazvané Národní institut pro finance a rozvoj Ceng Kanga by se letošní růst čínské ekonomiky mohl snížit až o celý procentní bod.

Na druhé straně se na rekord dnes vyšplhaly evropské akcie. Náladu na trzích podle agentur podpořila zpráva o zpomalení růstu počtu nakažených koronavirem. K růstu evropských burz přispěl i příznivý vývoj na akciovém trhu v USA. Přesto však nadále panují obavy z globálních ekonomických dopadů epidemie.

S tím, jak roste nespokojenost čínské veřejnosti s reakcí úřadů, odvolala vláda provincie Chu-pej tajemníka komunistické strany při komisi pro zdravotnictví i předsedu této komise. Podle britské BBC jde o zatím nejvýše postavené funkcionáře, kteří od začátku epidemie přišli o funkci.