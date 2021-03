Virtuální sestra Emmy hromadně objednala prvních 50 pacientů na očkování

Virtuální sestra z dílny českých lékařů pomáhá s organizací očkování proti covidu-19 v přetížených ordinacích praktiků.

Praktická lékařka Karolína Dobešová z Šatova na Znojemsku právě dnes, ve čtvrtek 11. března odpoledne, naočkuje prvních 50 seniorů vakcínou proti covidu-19. Náročnou organizaci očkování paní doktorce výrazně usnadnila virtuální sestra Emmy – revoluční systém pro chytrou a zabezpečenou komunikaci s pacienty napojený na inteligentní objednání.

„Je to jako zázrak. Každý si stěžuje, jak je organizace očkování hrozně administrativně a logisticky náročná. Mám štěstí, že Emmy přišla v pravý čas a ušetřila nám hodiny a hodiny času obvolávání pacientů. Pacienti nám také chválí, jak máme díky Emmy proces perfektně organizovaný!“ popisuje svou čerstvou zkušenost Karolína Dobešová.

S Emmy šlo vše opravu rychle a jednoduše: V pátek 5. 3. paní doktorka odeslala pomocí Emmy 409 SMSek svým pacientům nad 70 let, kteří nejsou registrovaní v centrálním systému. Do konce víkendu měla 186 pacientů registrovaných na svém očkovacím seznamu prostřednictvím automaticky zpracovaných odpovědí, které přišly od pacientů také SMSkou. V neděli přijala dodávku 100 vakcín Astra Zeneca. V pondělí večer pozvala SMS zprávou z Emmy prvních 50 pacientů z očkovacího seznamu na očkování ve čtvrtek odpoledne. Emmy je automaticky objednala do časových bloků podle plánu ordinace, a to abecedně podle příjmení tak, aby manželé mohli přijít spolu. Ve středu dopoledne ještě každý dostal další SMSku s připomenutím termínu očkování.

Tvůrci virtuální sestry Emmy, tým českých praktických lékařů a vývojářů, si od začátku kladou za cíl pomoci v ordinacích lékařů odbourávat zbytečnou administrativu a přenést tyto činnosti na sofistikovaný software. Emmy proto naučili převzít agendu spojenou s organizací očkování. To, čím by jinak sestra nebo lékař strávili hodiny svého drahocenného času, zvládne Emmy během několika vteřin. „Na světě skoro není země, kde momentálně na covid-19 umírá více lidí než zde v Česku (v přepočtu na 100 tisíc obyvatel). S tímto faktem se nemohu smířit, a proto jsme přidali do Emmy tyto funkce na podporu očkování u praktických lékařů. Kéž Emmy pomůže urychlit očkování a ukončit epidemii u nás co nejdříve!“ dodává Tim Young, spoluautor Emmy.

Emmy samozřejmě není řešením jen pro covidové období, ale pro efektivní a pohodlné vedení lékařské praxe. Jde zkrátka o finančně nepříliš náročnou "sestru navíc“. Emmy ušetří denně až 90 minut času administrativy v ordinaci, což je při dlouhodobém nedostatku personálu ve zdravotnictví nanejvýš vítaný bonus! Tvůrci Emmy vycházejí přímo z reálné praxe, velmi dobře vědí, co je trápí v provozu ordinace nejvíce, a proto navrhují optimální praktická řešení.

Česká startupová společnost Emmy.md s.r.o. sdružila skupinu zkušených praktických lékařů a propojila je se špičkovým vývojářským týmem. V rekordně krátkém čase vytvořila systém virtuální sestry Emmy, usnadňující práci lékařům v ordinaci a zlepšující komunikaci s jejich pacienty, který nyní zavádí do ordinací po celé České republice. Virtuální sestra Emmy nabízí: automatizované zvaní na hromadné očkování proti covidu i chřipce s využitím SMS zpráv

bezpečnou identifikaci pacienta a lékaře, a zabezpečenou komunikaci mezi nimi

strukturované pacientské dotazníky, plně přizpůsobitelné dle potřeb ordinace, včetně o poskytnutí doprovodných pokynů pro pacienty a o sběru strukturovaných informací pro ordinace, vč. příloh jako jsou lékařské zprávy, fotografie atd.

přehledy a filtry pro automatické řazení požadavků podle svého významu a klinické priority

inteligentní online objednávání s možností lékaře rozhodnout, zda konzultace proběhne v ordinaci, telefonicky nebo online

automatické upozornění na email pacienta o nové zprávě v systému, na možnost se objednat a připomenutí termínu objednávky

plnohodnotné řešení pro práci v týmu, s možností komunikace mezi personálem a určení odpovědnosti za každý požadavek

nástroje pro integraci s hlavními ambulantními informačními systémy v provozu v ordinacích po celém Česku.