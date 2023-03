Virtuální realita v DOXu nabízí pohled do očí obyvatelům zničeného Charkova

Praha - Upřené pohledy do očí obyvatel ukrajinského Charkova, města silně poničeného ruským ostřelováním, nabízí desetiminutový film ve virtuální realitě Fresh Memories: The Look (Čerstvé vzpomínky: Pohled) v pražském Centru současného umění DOX. Snímek vznikl v česko-ukrajinské spolupráci. Projekt dnes novinářům představili režiséři Ondřej Moravec a Volodymyr Kolbasa. Výstava bude v DOXU k vidění od středy do 4. června.

Obyvatelé Charkova ve snímku divákům upřeně a beze slov hledí do očí obklopeni troskami svých příbytků a ruinami města. Přípravy na natáčení trvaly zhruba dva měsíce, samotné filmování v Charkově tři dny. "Po tom, čím si lidé v Charkově prošli, je 360stupňová kamera opravdu neděsila," řekl ČTK Kolbasa, který na českou premiéru dorazil osobně.

K volbě Charkova přispěla logistika, protože Kolbasa pochází z města asi 100 kilometrů vzdáleného od tohoto druhého největšího ukrajinského města. "O Kyjevě existuje mnoho projektů, ale o Charkově už zase tolik ne a to město trpělo mnohem víc, než Kyjev," uvedl ukrajinský režisér druhý důvod.

Film začíná i končí pohledem na velkou kancelářskou budovu v centru Charkova, která je rozbombardovaná. Divák stojí na okraji střechy a pod ním je propast, které virtuální realita dodává na přesvědčivosti. Postupně se divák prostřednictvím brýlí a sluchátek setkává s dívkou ve zničené tělocvičně, seniorem v koupelně v troskách, starší ženou ve sklepení nebo mladou ženou v nemocnici, kterou se prohání vítr. Vše provázejí zvuky z dob, kdy na hřišti ještě sportovaly děti nebo si lidé v koupelně čistili zuby.

Film měl premiéru na americkém filmovém festivalu South by Southwest v texaském Austinu, soutěžil v sekci virtuální reality a vidělo ho asi 500 diváků. "Byli jsme překvapení, kolik emocí na festivalu film vyvolal," uvedl koproducent projektu Robin Pultera ze studia Brainz Immersive. Virtuální realita podle něj v tomto filmu není bezúčelná a paradoxně ukazuje, že konflikt na Ukrajině není virtuální, ale velmi reálný.