Virolog: Mutace viru nemusí být problém při rychlém proočkování

Praha - Nový kmen SARS-CoV-2 zřejmě nezpůsobuje závažnější onemocnění, než jiné kmeny. Problém je však vyšší nakažlivost, proto je potřeba populaci dostatečně rychle proočkovat. Na účinnost očkování podle současných poznatků mutace nemá vliv. ČTK to řekl virolog Jiří Černý. Vědec působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Kvůli nové mutaci viru, který se šíří na jihu Anglie, zavedla řada zemí, včetně Česka, vůči Spojenému království cestovní omezení.

Černý uvedl, že nový typ SARS-CoV-2, který se objevil v září ve Velké Británii je charakteristický 17 mutacemi oproti standardním kmenům, "co tady cirkulují".

"Jedna z těch mutací, je i v tom 'spike' proteinu, na který je cílena většina vakcín, které jsou vyvíjeny, i ty dvě, které byly schváleny. Nicméně z výsledků, které zatím podali kolegové z Británie, to nevypadá, že by kmen byl k vakcínám rezistentní," zdůraznil odborník.

Dodal, že předběžné poznatky ostrovních výzkumníků také nenasvědčují, že by tento kmen způsoboval závažnější onemocnění než klasické kmeny. "Ale ten velký problém, který tady může být je, že je výrazně víc nakažlivější, než stávající kmeny," podotkl vědec. Do budoucna by se "čistě teoreticky" podle jeho slov mohl tento kmen stát dominantním v populaci různých kmenů SARS-CoV-2, což by vedlo k snadnějšímu přenosu nemoci. "To znamená, čistě teoreticky, že pokud bychom nestihli včas zavakcinovat dostatečné množství populace, tak by musela být zpřísněna opatření. A to třeba tak, že by se zkrátila doba toho rizikového kontaktu a podobně," popsal vědec. "Ale pokud včas proočkujeme tak by to nemusel být výrazný problém," konstatoval Černý.

Nová mutace koronaviru v listopadu tvořila zhruba čtvrtinu případů infekce v Londýně. V polovině prosince už to byly téměř dvě třetiny, píše BBC. "Anglická" mutace koronaviru se objevila i v Austrálii, Dánsku, Nizozemsku či Itálii.

Česká republika zastavila od dnešního poledne lety z Velké Británie. Zákaz má podle ministerstva zdravotnictví platit nejpozději do konce roku. Lety do Británie zakázané nejsou. Už od neděle musí lidé přijíždějící ze Spojeného království do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.