Virgin Galactic zahajuje prodej lístků na lety do vesmíru

New York - Soukromá kosmická společnost Virgin Galactic ve středu zahajuje prodej lístků na lety do vesmíru soukromým osobám. Zájemci za jeden zaplatí 450.000 dolarů (9,7 milionu Kč). Firma Brita Richarda Bransona, který se jako první miliardář podíval do vesmíru, to podle agentury DPA uvedla ve svém dnešním sdělení. Za zmíněnou částku zákazníci získají 1,5 hodinový let, při němž kosmická loď stráví několik minut v prostředí nulové gravitace.

Virgin Galactic není jedinou společností, která chce zpeněžit vesmírnou turistiku. Několik cestujících už vyslal do vesmíru zakladatel Amazonu Jeff Bezos a jeho společnost Blue Origin. Poptávka po dalších jejich letenkách je vysoká.

Loni strávili ve vesmíru několik dní i čtyři neprofesionální kosmonauti na palubě kosmické lodi Crew Dragon. Dopravní prostředek společnosti SpaceX podnikatele a miliardáře Elona Muska s nimi několikrát oblétl Zemi.

Sedmdesátiletý Branson se spolu se dvěma ženami a třemi astronauty vydal na své přibližně 90minutové vesmírné dobrodružství loni 11. července. Nosný letoun dopravil vesmírnou loď VSS Unity nejprve do výšky asi 14 kilometrů. Ta pak pokračovala dále k hranici vesmíru, která se nachází ve výšce 100 kilometrů.

Akcie Virgin Galactic po dnešním oznámení přidávají zhruba 30 procent. Od začátku roku ale byly pod tlakem a ztratily přes 22 procent.