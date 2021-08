Víra je vždycky, ale v odvetě bychom museli dát první branku, řekl Vrba

Trenér Pavel Vrba na tréninku fotbalistů Sparty 2. srpna 2021 v Praze před úvodním utkáním 3. předkola fotbalové Ligy mistrů Sparta Praha - AS Monako.

Trenér Pavel Vrba na tréninku fotbalistů Sparty 2. srpna 2021 v Praze před úvodním utkáním 3. předkola fotbalové Ligy mistrů Sparta Praha - AS Monako. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Navzdory prohře 0:2 s Monakem v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů trenér Pavel Vrba věří, že fotbalisté Sparty můžou venkovní odvetu zdramatizovat. Museli by ale podle něj dát první gól. Litoval, že v duelu na Letné za bezbrankového stavu neproměnil velkou šanci Adam Hložek.

Duel v Monaku je na programu příští úterý. "Víra je vždycky. Samozřejmě bychom museli dát první branku, potom se může stát cokoliv. Určitě do Monaka pojedeme s tím, že chceme zápas ještě zdramatizovat. Musíme být aktivní, ani nám nic jiného nezbývá. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo vstřelit první branku, abychom dvojzápas ještě zdramatizovali," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Podle něj se na Letné potvrdila kvalita třetího celku uplynulé sezony francouzské ligy. "Monako bylo důslednější, důraznější, nebezpečnější. Můžeme litovat šance, kterou jsme měli za stavu 0:0. Hložek měl velkou příležitost hlavou, ale bohužel jsme ji neproměnili. Pak jsme dostali laciný gól ze standardky, špatně jsme pokryli hráče. Musíme přiznat, že Monako patří k top mužstvům. Po obdrženém gólu jsme se těžko chytali a Monako zaslouženě vyhrálo 2:0," uvedl sedmapadesátiletý rodák z Přerova.

"S takovými soupeři se vám naskytne jedna dvě příležitosti na zápas. Když je neproměníte, zápas je hodně složitý. Nám se to nepodařilo zvládnout a Monako, když se dostalo do vedení, zápas kontrolovalo. Potkali jsme se s výborným mužstvem, které nám ukázalo, kde jsme my a kde jsou oni," prohlásil Vrba.

Myslí si, že na některé hráči možná dolehla tíha utkání. "Je rozdíl, když se bavíme o české lize a o mužstvu, které podle mého názoru bude hrát skupinu Ligy mistrů. Na českou ligu to stačí, na Ligu mistrů ještě někteří hráči budou muset přidat. Samozřejmě někteří hráči hráli takové utkání poprvé, trochu tomu podlehli a nepodali třeba takový výkon, na který mají," konstatoval Vrba.

Utkání ovlivnily i rasistické urážky části diváků vůči hráči tmavé pleti a střelci prvního gólu Aurélienu Tchouaménimu, který při oslavě branky proběhl kolem sparťanského "kotle". "Co vám na to mám říct. Nerozumím některým fanouškům, ale nerozumím i některým hráčům. Dál se nebudu vyjadřovat," uvedl někdejší trenér české reprezentace nebo Plzně, s níž si třikrát zahrál hlavní fázi Ligy mistrů.